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體重不是瘦身指標，比例好才是王道！4招小運動辦公室就可做

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首先妳可能會問，什麼叫做黃金比例？簡單來說就是九頭身，顧名思義就是女性的頭和身體比例為1:9，也就是說，身長是臉長的9倍，女性除了臉特別小的，通常身高至少要有172公分，很多超模都是這樣的比例，因為九頭身會讓人覺得身型纖長優美，也很迷人。

但是一般的亞洲女性平均身高大約160公分左右，也不是人人都能有幸是小臉女！所以儘管9頭身我們望塵莫及，至少我們可以調整身型曲線，讓比例更加完美！但首先，請放下對體重數字的在意，並不是愈瘦就愈好，比例好才是王道！

那就先從辦公室小運動養成開始！

1.腹式呼吸

吸氣放鬆腹肌，呼氣收緊腹肌，如此反覆做個3分鐘可加強腸胃蠕動，提升新陳代謝力，達到基本款的美體作用。

2.放鬆腿部

坐在椅子上抬起腳尖，同時用力收縮小腹和大腿肌肉，然後用力抬起腳跟，小腿和大腿肌肉保持收縮15秒，然後再放鬆。如此反覆做5分鐘，可以改善腿及腳部的血液循環狀況。

3.椅子上轉身式

不要把整個屁股都坐在椅子上，只要坐椅子的1/2處即可，然後以基本的坐姿做好，腰背挺直，右手置於椅背，左手置於右椅側，上半身向左扭轉，做完之後換邊做同樣的動作。重複5次，這個以上轉身動作不但可以幫助減掉小肚肚，在轉動的過程中還能緩和肩頸和背部痠痛。

4.健康的飲食

運動要做、飲食習慣更要謹慎規劃！新鮮的蔬菜水果一定要多吃，不僅富含豐富的維生素，對身體也有很大的好處，另外、新鮮果汁也要記得喝喔！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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