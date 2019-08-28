《德魯納酒店》呂珍九不只是超帥酒店管家　還是台灣觀光最佳代言人　

由IU李知恩以及呂珍九主演的《德魯納酒店》持續熱播，男主角呂珍九誠懇的演技，跳脫出過去韓劇的男女主角設定，一心只為張滿月社長的心，讓人看了好窩心。

不知道各位還記得嗎？2016、2017年，台灣觀光局曾經邀請呂珍九來到台灣，拍攝一系列介紹台灣觀光的影片《噗通噗通台灣》，影片中，珍九和三五好友走遍台灣各處，從南到北，從清晨到夜晚，從夜市到海邊，讓在台灣一切美好的事物可以透過影片讓更多的韓國旅客了解，吸引更多的韓國旅客來到台灣。

在 Instagram 查看這則貼文 여진구 Yeo Jin Goo（@yeojin9oo）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 22 日 下午 7:55 張貼

事實上，韓國與台灣多有許多共通相似的景色與文化，很容易就能感同身受~不知道各位有沒有感覺到，相較於過去，台灣的韓國旅客真的變多了。

在 Instagram 查看這則貼文 여진구 Yeo Jin Goo（@yeojin9oo）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 23 日 下午 10:10 張貼

不管是在捷運上或是夜市裡，以及許多名勝古蹟，都能看到韓國人的身影以及聽到韓文，在街上遇到韓國人，親切地和他們打招呼，安妞，雖然每年到韓國旅遊的人不少，但是台灣也真的好好玩，多多介紹給韓國的朋友們知道吧~

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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