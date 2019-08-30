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5部最新韓劇馬上追一波！任時完、李棟旭主演《他人即是地獄》準備開播

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最近討論度破表的《德魯納酒店》由IU與呂珍九主演，劇情也逐漸接近尾聲啦～8月上檔的新劇又有哪些很值得期待呢？來看看有沒有大家想追的劇吧！

《讓我聆聽你的歌》

由《皮諾丘》的導演李真美與《明日也晴朗》金敏珠作家攜手合作，劇情是描述有位少女遇到恐怖殺人案，但卻喪失當天記憶！每日夜晚必須聆聽五音不全的歌曲才能入睡，後來遇見了音癡男後，找回了塵封在心底的回憶，重新展開生活的愛情故事。

開播日期：8/5

主演：延宇振、金世正、宋再臨、朴智妍

《Welcome 2 Life》（歡迎來到第二人生）

描述一位只顧自身利益專門走法律漏洞的律師，在一次意外當中被捲入另一個平行時空，變成非常正直的檢察官，人生完全大反轉！

開播日期：8/5
主演：RAIN、林智妍、郭時暘

《Melo體質》

改編自《二十行不行》導演李炳憲的作品，描述30歲的女子們日常煩惱、愛情、日常，全新的愛情喜劇！

開播日期：8/9

主演：千玗嬉、全汝彬、韓智恩、安宰弘、孔明

Netflix《戀愛鈴》

一名過著不幸童年的女高中生（金所炫飾演），與富家子弟（宋江飾演），和模範生展開一場愛恨糾葛的三角戀（鄭嘉藍飾演）！這部是翻拍自網路同名人氣漫畫，由《三流之路》導演李娜靜執導，故事劇情為一個APP「戀愛鈴」，這個APP功能是只要喜歡自己的人出現在10公尺以內，它就會發出鈴聲！完全無法暗戀別人～

開播日期：8/22

主演：金所炫、宋江、鄭嘉藍

《他人即地獄》

改編自韓國超人氣網路漫畫《驚悚考試院》，劇情描述因為工作而從鄉下來到首爾的尹鍾宇（任時完 飾），因為經濟壓力搬進了一間租金超便宜的伊甸考試院，沒想到蔓延著一股詭異的氛圍，每個房客感覺都擁有各自的秘密，甚至還危及到了鍾宇的性命...。這部有李棟旭就要追，絕對是8月最讓人期待的的韓劇！

開播日期：8/31

主演：任時完、李棟旭、李姃垠、李賢旭

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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從《我的大叔》到《德魯納酒店》，國民妹妹進化國民女王，IU李知恩的演技全爆發！

關鍵字：

美麗佳人
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