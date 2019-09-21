全日本最夢幻旅館！搭小船才能進入的虹夕諾雅京都　一生一定要住一次

星野集團位在嵐山，全館皆為河景房的旅館「虹夕諾雅京都」已經連續七年登上《2019年京都・大阪＋鳥取米其林指南》裡旅館部門最高等級五星評價。被許多旅人譽為一生一定要去的夢幻旅館，到底魅力為何？

水邊的私邸

虹夕諾雅京都於2009年12月開幕，為求最貼心的服務，偌大的空間內只奢侈地規劃25間客房，傳統日式旅館的風雅，在這裡做到了極致，讓每間客房都能看見河景。自京都嵐山的觀光勝地「渡月橋」乘專用船約十分鐘即可抵達位於嵐山深處的旅館。

嵐山從平安時代就以詩意環境吸引貴族居住聞名，旅人從渡月橋順著大堰川而上，延著峽谷建築的旅館就能印入眼簾。設計和建築上，運用傳統京都技法，並以創新的想法建構了詩意而風雅的美好空間。以「水邊的私邸」為概念，活用百年建築的意趣建成的日式建築，一眼望去就能看見自然的流動，這裏更是最能夠體驗日本人所謂春夏秋冬的季節美好。

體驗貴族的聞香和懷石料理

又名「千年首都」的京都，是一座見證日本文化與歷史發展的城市。在虹夕諾雅京都提供了獨特的「聞香」活動。自香文化於六世紀隨著佛教傳入日本後，融入日本的生活與文化。聞香是香道的一種形式，而如同花道與茶道一樣，香道也是一種傳統日本文化活動。據說香道始於室町時代，在戰國時代，軍事將領將聞香作為離開戰場後的放鬆方式。進行聞香時，人們會深入品鑑香的溫和芬芳，並同時感受香味，因此參加聞香體驗的貴賓可透過這項活動深入瞭解日本文化的嚴謹與精細。在虹夕諾雅京都，使用正宗工具與珍貴香木創造讓旅人享受的聞香體驗。

在這座擁有百年歷史的旅館内，京都的傳統建築風格和歷史文化讓人深深著迷。木刻雕版設計的客房，精緻美味的懷石料理，景致迷人的園景，最美好的時光恍如永恆停留在京都嵐山内。旅人還能在虹夕諾雅京都內的酒吧「Salon & Bar蔵」品嚐多款日本獨特威士忌，並體驗發想於嵐山四季的原創調酒。許自己一個頂級的日式假期吧！

虹夕諾雅京都：網站

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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