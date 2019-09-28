fb ig video ETtoday search mobile

盤點10款全新面膜　開架、凍膜到貴婦級，保濕亮白很有感

> >

正是敷面膜的季節，從親民平價的台灣面膜提提研、NARUKO到貴婦頂級款的英國111 SKIN、瑞士瑞研等，各大品牌都推出全新面膜，一次整理報你知。

平價高CP款

提提研 肌能進化系列

共三款：水潤再生肌能面膜、淨透光感肌能面膜、緊緻抗痕肌能面膜，NT$ 89／單片

提提研這次針對25歲後的族群，推出首款高機能入門款新品「肌能進化」系列，共有保濕、亮白、緊緻三款。

採用升級的配方、加量的精華液、進化的布膜結構與剪裁打造，獨家水織鎖布膜，其擁有四層複合結構，纖維含量與密度帶來足夠紮實、富有彈力的布膜，每一片面膜至少承載33ml精華，可是歷來最多，搭配獨特切口設計，使用時向上拉提，讓臉部緊緻更有感！

Sexylook酵素冷敷膜系列

共三款：沁涼舒潤酵素冷敷膜、保濕補水酵素冷敷膜、淨白透亮酵素冷敷膜，NT$299（1盒3入）

Sexylook在今夏天推出新型態的面膜「酵素冷敷膜」，三種不同的功效：沁涼、保濕、亮白，專為痘痘肌、毛孔粗大、混合肌偏油的消費者所設計，訴求緩解油光、毛孔粗大。

成分含有綜合蔬果酵素喚醒疲憊肌，無酒精、無A酸、無添加AI防腐劑且用精華液做成的冷敷膜，讓人能安心使用。果凍般的Q彈質地，可更輕鬆貼合肌膚，緩解毛孔粗大、加強肌膚保濕、亮白。在使用前放入冰箱10-15分鐘，讓沁涼更有感。

NARUKO 兩步驟森玫瑰超水感面膜保濕霜速效組，NT$399

NARUKO結合「森玫瑰水立方保濕面膜EX」加上「森玫瑰超水感保濕霜」，推出速效組合。

第一步驟使用面膜，透過「超微細乳化包覆技術」精準投遞保濕、修護配方，幫肌膚做好基礎打底後，第二步驟使用特優級保濕霜，專為悶濕型氣候設計的不黏不膩輕透霜體質地，超省時簡易2步驟，日間維持妝容整日持久服貼，肌膚柔嫩透亮；夜間睡眠保養加乘。

我的美麗日記 蜜若藍超能補水面膜

添加萃取自南非的賦活植物「蜜若藍」，具有遇水即可於24小時內重新綻放綠葉的特性，以此成分來保護肌膚免於乾燥，同時穩定肌膚自身水分與脂質屏障，讓肌膚在水份流失時啟動修護機制。獨特精華蜜的絲滑質地，精華液很好吸收不黏膩，敷完立即保濕有感！

就愛凍膜款

su:m37活酵保濕光澤醒膚面膜，NT$1,580

LG 用最新發酵科技把超微細的美肌膠囊放進膏狀面膜中，全新上市「活酵保濕光澤醒膚面膜」。

使用時，只要將面膜推開，使美肌精華膠囊溶開、變成白色的霜狀面膜，等待四分鐘，面膜中富含的珍貴松露酵母膠囊、積雪草淨白保濕成分、維他命B5及B12及絲氨酸等營養成分即可快速修復肌膚，迅速恢復白皙穩定，迅速提升水潤感、柔軟度、白皙度。

品木宣言 泥娃娃活性碳控油清爽凝凍，NT$1,550

品木宣言今夏推出泥娃娃活性碳同系列的控油清爽凝凍，訴求讓肌膚恢復淨潔清爽、明亮，是一款非常適合油痘肌的夏日凝凍。

富含活性碳成分可深入毛孔吸附油脂粉刺。含有1%水楊酸，溫和有效煥膚，去除老廢角質，改善毛孔阻塞，防止粉刺生成。同時還有金縷梅，可改善粉刺痘痘。涼感保養有效降低肌膚出油。添加角鯊烯、燕麥萃取、玻尿酸，清爽保濕不黏膩。此外，更含有複合精油配方，含有迷迭香、冬青、丁香、綠薄荷帶給肌膚清新感受。

怡麗絲爾 彈潤晚安凍膜（櫻花限定），NT$900

怡麗絲爾經典的晚安凍膜今夏再度推出櫻花限定款，加入青森縣弘前為首的櫻花香氛，輕柔淡雅的香氣讓夜晚的保養過程更加放鬆愉悅。

以夜間肌膚修復為一大強項，舒緩修護在白天因紫外線照射、外在環境因素等累積的肌膚損傷。並夜晚集中保濕潤澤，塗敷後即形成一層水潤保水膜，在夜間黃金保養的最佳時刻為肌膚補充源源不絕的潤澤感。

貴婦頂級款

瑞士瑞研 活能超導潤白面膜，NT$8,800（五片入）／NT$1,980（單片入）

一片要價逼近2000元的面膜，究竟厲害在哪？Cellcosmet瑞士瑞妍研發具有全方位保養功效的「活能超導潤白面膜」。運用3D 奈米結構的生物纖維材質，其纖維直徑是人類的頭髮1/1000，能吸附 100 倍的水分，具有高吸收性、高親膚性、高服貼性以及優越的乘載力。

添加維生素 C 及維生素 B3，幫助勻白膚色、減淺色斑，並搭配6%穩定生物活性分子修護老化肌膚；萃自阿爾卑斯山的瑞士冰川水，富含鉀、鈣、鎂、矽等礦物元素，帶來良好的補水、保濕。針對疲弱易發紅不適的肌膚，運用阿爾卑斯植物複方，搭配燕麥及蜂膠萃取，舒緩提振肌膚，達到有感掃除疲態目的。

111 SKIN 極光激能天使眼膜，NT$2,980盒 （8份X 6 ml)

111 SKIN針對眼周肌膚保養問題，以特殊「CRYO冷療法」打造省時保養，利用冰涼的膚觸，舒緩眼周肌膚，很適合炎熱夏天療癒一下。

絕佳親膚性的水凝膠材質完美服貼眼周，導入「四胜肽」改善浮腫，以及「海洋膠原複合精華」針對黑眼圈加強調理，20分鐘改善泡泡眼及黯沉眼周。

APIVITA角豆毛孔淨化面膜&酪梨滋潤保濕面膜

共二款：APIVITA角豆毛孔淨化面膜、APIVITA酪梨滋潤保濕面膜，每片NT$280（片狀面膜）

來自希臘第一大藥妝品牌APIVITA，這次以「黑色鑽石」地中海角豆 和「超級食物」酪梨，打造全新2款煥膚纖維片狀面膜。

來自希臘地中海角豆，能夠吸附油脂、髒污，特別開發獨特的煥膚纖維面膜設計，能完整包覆服貼臉部肌膚，讓肌膚更好吸收面膜精華，採用橡木活性炭搭配面膜上大小不一的細孔，幫助吸走皮膚上多餘的油脂及污垢，特別適合油性肌膚。

而超級食物酪梨滿滿營養成分，能為肌膚進行舒緩保濕，APIVITA 特別選自希臘有機耕種的酪梨，含纖維和單不飽和脂肪酸、如油酸（oleic acid），能深層補水，提高保濕滋潤效果，讓清潔後的臉清爽不乾澀。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

「助攻型精華」你的保養神隊友！盤點6款快速有感保養新品～

去角質用臉部精華霜當基底，歐洲名媛貴婦愛用品牌!!

面膜控直接被種草啦！M編新發現的高端「微臻賦活保濕水靈膜」，一敷讓妳美一周！

關鍵字：

美麗佳人
fashion.net

熱門文章

米蘭時裝周／GUCCI壓軸大秀竟然停電　李聖經變學生妹美翻天

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

巴黎時裝周／賈靜雯捧Dior大腿若隱若現　秀智露美背拚了

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

63億元高級珠寶來襲　GRAFF巨鑽質量驚人

木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

POLO熊打橄欖球！男友穿上RALPH LAUREN「復古校園風」一秒變可愛

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

水原希子最新雜誌照裸上身跪坐榻榻米　一個動作讓日本網友不滿了

韓妞秋冬吹起瀏海風！最新3款熱門瀏海，妳喜歡哪一款？

偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷

身為資深美妝鄉民絕對用過的7項「長春美妝品」 晨跑減脂瘦身效果比夜跑好？兩派優缺點分析　30分鐘以上是關鍵 3星座出生註定是「女神」　總被貼心機女標籤的天蠍竟上榜！ 一旦愛上了就很專情的4大星座！天蠍除非被背叛　否則不輕易放手 長知識！香水噴手腕內側太弱，最佳位置居然是「肚臍」 螞蟻級吃貨集合！2019全台必吃甜點TOP 10　玫瑰戚風、巨大炙燒泡芙 好想收集全套！日本麥當勞推出超療癒「角落小夥伴」文具　限定「倉鼠窩」Q爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面