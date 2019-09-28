盤點10款全新面膜　開架、凍膜到貴婦級，保濕亮白很有感

正是敷面膜的季節，從親民平價的台灣面膜提提研、NARUKO到貴婦頂級款的英國111 SKIN、瑞士瑞研等，各大品牌都推出全新面膜，一次整理報你知。

平價高CP款

提提研 肌能進化系列

共三款：水潤再生肌能面膜、淨透光感肌能面膜、緊緻抗痕肌能面膜，NT$ 89／單片

提提研這次針對25歲後的族群，推出首款高機能入門款新品「肌能進化」系列，共有保濕、亮白、緊緻三款。

採用升級的配方、加量的精華液、進化的布膜結構與剪裁打造，獨家水織鎖布膜，其擁有四層複合結構，纖維含量與密度帶來足夠紮實、富有彈力的布膜，每一片面膜至少承載33ml精華，可是歷來最多，搭配獨特切口設計，使用時向上拉提，讓臉部緊緻更有感！

Sexylook酵素冷敷膜系列

共三款：沁涼舒潤酵素冷敷膜、保濕補水酵素冷敷膜、淨白透亮酵素冷敷膜，NT$299（1盒3入）

Sexylook在今夏天推出新型態的面膜「酵素冷敷膜」，三種不同的功效：沁涼、保濕、亮白，專為痘痘肌、毛孔粗大、混合肌偏油的消費者所設計，訴求緩解油光、毛孔粗大。

成分含有綜合蔬果酵素喚醒疲憊肌，無酒精、無A酸、無添加AI防腐劑且用精華液做成的冷敷膜，讓人能安心使用。果凍般的Q彈質地，可更輕鬆貼合肌膚，緩解毛孔粗大、加強肌膚保濕、亮白。在使用前放入冰箱10-15分鐘，讓沁涼更有感。

NARUKO 兩步驟森玫瑰超水感面膜保濕霜速效組，NT$399

NARUKO結合「森玫瑰水立方保濕面膜EX」加上「森玫瑰超水感保濕霜」，推出速效組合。

第一步驟使用面膜，透過「超微細乳化包覆技術」精準投遞保濕、修護配方，幫肌膚做好基礎打底後，第二步驟使用特優級保濕霜，專為悶濕型氣候設計的不黏不膩輕透霜體質地，超省時簡易2步驟，日間維持妝容整日持久服貼，肌膚柔嫩透亮；夜間睡眠保養加乘。

我的美麗日記 蜜若藍超能補水面膜

添加萃取自南非的賦活植物「蜜若藍」，具有遇水即可於24小時內重新綻放綠葉的特性，以此成分來保護肌膚免於乾燥，同時穩定肌膚自身水分與脂質屏障，讓肌膚在水份流失時啟動修護機制。獨特精華蜜的絲滑質地，精華液很好吸收不黏膩，敷完立即保濕有感！

就愛凍膜款

su:m37活酵保濕光澤醒膚面膜，NT$1,580

LG 用最新發酵科技把超微細的美肌膠囊放進膏狀面膜中，全新上市「活酵保濕光澤醒膚面膜」。

使用時，只要將面膜推開，使美肌精華膠囊溶開、變成白色的霜狀面膜，等待四分鐘，面膜中富含的珍貴松露酵母膠囊、積雪草淨白保濕成分、維他命B5及B12及絲氨酸等營養成分即可快速修復肌膚，迅速恢復白皙穩定，迅速提升水潤感、柔軟度、白皙度。

品木宣言 泥娃娃活性碳控油清爽凝凍，NT$1,550

品木宣言今夏推出泥娃娃活性碳同系列的控油清爽凝凍，訴求讓肌膚恢復淨潔清爽、明亮，是一款非常適合油痘肌的夏日凝凍。

富含活性碳成分可深入毛孔吸附油脂粉刺。含有1%水楊酸，溫和有效煥膚，去除老廢角質，改善毛孔阻塞，防止粉刺生成。同時還有金縷梅，可改善粉刺痘痘。涼感保養有效降低肌膚出油。添加角鯊烯、燕麥萃取、玻尿酸，清爽保濕不黏膩。此外，更含有複合精油配方，含有迷迭香、冬青、丁香、綠薄荷帶給肌膚清新感受。

怡麗絲爾 彈潤晚安凍膜（櫻花限定），NT$900

怡麗絲爾經典的晚安凍膜今夏再度推出櫻花限定款，加入青森縣弘前為首的櫻花香氛，輕柔淡雅的香氣讓夜晚的保養過程更加放鬆愉悅。

以夜間肌膚修復為一大強項，舒緩修護在白天因紫外線照射、外在環境因素等累積的肌膚損傷。並夜晚集中保濕潤澤，塗敷後即形成一層水潤保水膜，在夜間黃金保養的最佳時刻為肌膚補充源源不絕的潤澤感。

貴婦頂級款

瑞士瑞研 活能超導潤白面膜，NT$8,800（五片入）／NT$1,980（單片入）

一片要價逼近2000元的面膜，究竟厲害在哪？Cellcosmet瑞士瑞妍研發具有全方位保養功效的「活能超導潤白面膜」。運用3D 奈米結構的生物纖維材質，其纖維直徑是人類的頭髮1/1000，能吸附 100 倍的水分，具有高吸收性、高親膚性、高服貼性以及優越的乘載力。

添加維生素 C 及維生素 B3，幫助勻白膚色、減淺色斑，並搭配6%穩定生物活性分子修護老化肌膚；萃自阿爾卑斯山的瑞士冰川水，富含鉀、鈣、鎂、矽等礦物元素，帶來良好的補水、保濕。針對疲弱易發紅不適的肌膚，運用阿爾卑斯植物複方，搭配燕麥及蜂膠萃取，舒緩提振肌膚，達到有感掃除疲態目的。

111 SKIN 極光激能天使眼膜，NT$2,980盒 （8份X 6 ml)

111 SKIN針對眼周肌膚保養問題，以特殊「CRYO冷療法」打造省時保養，利用冰涼的膚觸，舒緩眼周肌膚，很適合炎熱夏天療癒一下。

絕佳親膚性的水凝膠材質完美服貼眼周，導入「四胜肽」改善浮腫，以及「海洋膠原複合精華」針對黑眼圈加強調理，20分鐘改善泡泡眼及黯沉眼周。

APIVITA角豆毛孔淨化面膜&酪梨滋潤保濕面膜

共二款：APIVITA角豆毛孔淨化面膜、APIVITA酪梨滋潤保濕面膜，每片NT$280（片狀面膜）

來自希臘第一大藥妝品牌APIVITA，這次以「黑色鑽石」地中海角豆 和「超級食物」酪梨，打造全新2款煥膚纖維片狀面膜。

來自希臘地中海角豆，能夠吸附油脂、髒污，特別開發獨特的煥膚纖維面膜設計，能完整包覆服貼臉部肌膚，讓肌膚更好吸收面膜精華，採用橡木活性炭搭配面膜上大小不一的細孔，幫助吸走皮膚上多餘的油脂及污垢，特別適合油性肌膚。

而超級食物酪梨滿滿營養成分，能為肌膚進行舒緩保濕，APIVITA 特別選自希臘有機耕種的酪梨，含纖維和單不飽和脂肪酸、如油酸（oleic acid），能深層補水，提高保濕滋潤效果，讓清潔後的臉清爽不乾澀。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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