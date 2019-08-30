超美玫瑰伯爵戚風蛋糕、小塔甜點　7間好吃又好拍的餐廳

MENU編輯嚴選了7間裝潢美，餐點又好吃的餐廳，不論是拍照還是用餐都是一種享受！快點把這些IG打卡美食收藏起來，下次跟好友踩點囉！

I MET YOU CAFE

信義區／老宅咖啡

I MET YOU溫馨的老宅裝潢、舒適的躺椅沙發及安靜的環境，不論是與友人相聚聊天或是一人前往都非常合適。招牌必點玫瑰伯爵戚風，伯爵香濃郁，滿滿的玫瑰花瓣灑落在蛋糕體上，視覺味覺雙重饗宴。

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

廚藏室STOREROOM

大安區／氣氛悠閒

廚藏室STOREROOM下午是咖啡廳，有販售各種咖啡簡餐輕食，如果需要來個下午酒也是不錯的選擇。到了晚上則轉換為具有情調的餐酒館，啤酒、紅白酒皆有供應，人氣推薦下酒菜為火炒滷味及糖葫蘆雞翅，搭配酒水一口一口好過癮。

▲（圖／美食客廚藏室提供）

倆樂

淡水區／散步美食

淡水老街逛累了來支冰淇淋吧！店家選用新鮮水果手工製作，甜度適中吃得到果粒。店內還有販售傳統的花生捲冰淇淋，將純天然冰淇淋捲入餅皮中，加入花生粉、香菜，傳統滋味又更健康！

▲（圖／美食客咻提供）

WIRED TOKYO

WIRED TOKYO的用餐環境就在號稱世界最美書店的蔦屋書店內，鹹食甜食都有販售，從簡單的咖啡、輕食到牛排、酒水全都有，在陽光普照的下午來到WIRED TOKYO，點一份喜歡的餐點，隨意拿取想看的書籍度過一個悠閒的下午吧！

▲（圖／美食客牧羊草兒提供）

台北信義店

台北信義店位於統一時代百貨內，大片的玻璃窗與木製裝潢帶出時尚與摩登的氛圍，用餐座位錯落於層層的書架之間，選一個你喜歡的祕密角落吧！

▲（圖／美食客Emma Chien提供）

台中市政店

裝潢利用綠樹及大片玻璃窗創造空間感，在這享用餐點彷彿進入都市中的小綠洲一般。台中分店除了原本的菜色外，還結合了沖繩有名的Dong’s Burger推出沖繩和牛漢堡，使用沖繩黑毛和牛，口感多汁軟嫩。

▲（圖／美食客牧羊草兒提供）

長勝君捲蛋餅專賣店

松山區／打卡美食

店內販售長達30cm的捲蛋餅，雖然長但是美味絲毫不減，其中，餅皮煎得外酥內Q，並且夾著滿滿的餡料，如果怕份量太多也可以點15公分的迷你版本。

▲（圖／美食客廖彥筑提供）

MERCI CAFE

板橋區／人氣早午餐

在板橋已經拓展了四家分店的MERCI CAFE，四間店風格屬性與提供的餐點皆不同，但都價格平實，其中，MERCI CAFE專賣早午餐系列、三明治、義大利麵、沙拉等，平日記得先預約避免人潮太多而撲空喔！

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

小豬圓舞曲

板橋區／甜點專售

溫馨簡單的甜點店，沒有太多浮誇的裝潢，販售的甜點價錢平實，口味卻非常令人驚艷。特別推薦小塔系列產品，因這份甜點水果千層與芋泥層層分明，奶油清爽不油膩，搭配起來真是絕配，其中，少見的新鮮無花果千層也可以嘗試看看！

▲（圖／美食客配菜わざ提供）

圖、文／MENU美食誌

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