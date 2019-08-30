fb ig video ETtoday search mobile

超美玫瑰伯爵戚風蛋糕、小塔甜點　7間好吃又好拍的餐廳

> >

▲文青咖啡廳。（圖／美食誌提供）

MENU編輯嚴選了7間裝潢美，餐點又好吃的餐廳，不論是拍照還是用餐都是一種享受！快點把這些IG打卡美食收藏起來，下次跟好友踩點囉！

I MET YOU CAFE
信義區／老宅咖啡

I MET YOU溫馨的老宅裝潢、舒適的躺椅沙發及安靜的環境，不論是與友人相聚聊天或是一人前往都非常合適。招牌必點玫瑰伯爵戚風，伯爵香濃郁，滿滿的玫瑰花瓣灑落在蛋糕體上，視覺味覺雙重饗宴。

▲文青咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

廚藏室STOREROOM
大安區／氣氛悠閒

廚藏室STOREROOM下午是咖啡廳，有販售各種咖啡簡餐輕食，如果需要來個下午酒也是不錯的選擇。到了晚上則轉換為具有情調的餐酒館，啤酒、紅白酒皆有供應，人氣推薦下酒菜為火炒滷味及糖葫蘆雞翅，搭配酒水一口一口好過癮。

▲文青咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客廚藏室提供）

倆樂
淡水區／散步美食

淡水老街逛累了來支冰淇淋吧！店家選用新鮮水果手工製作，甜度適中吃得到果粒。店內還有販售傳統的花生捲冰淇淋，將純天然冰淇淋捲入餅皮中，加入花生粉、香菜，傳統滋味又更健康！

▲文青咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客咻提供）

WIRED TOKYO

WIRED TOKYO的用餐環境就在號稱世界最美書店的蔦屋書店內，鹹食甜食都有販售，從簡單的咖啡、輕食到牛排、酒水全都有，在陽光普照的下午來到WIRED TOKYO，點一份喜歡的餐點，隨意拿取想看的書籍度過一個悠閒的下午吧！

▲文青咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客牧羊草兒提供）

台北信義店

台北信義店位於統一時代百貨內，大片的玻璃窗與木製裝潢帶出時尚與摩登的氛圍，用餐座位錯落於層層的書架之間，選一個你喜歡的祕密角落吧！

▲文青咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Emma Chien提供）

台中市政店

裝潢利用綠樹及大片玻璃窗創造空間感，在這享用餐點彷彿進入都市中的小綠洲一般。台中分店除了原本的菜色外，還結合了沖繩有名的Dong’s Burger推出沖繩和牛漢堡，使用沖繩黑毛和牛，口感多汁軟嫩。

▲文青咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客牧羊草兒提供）

長勝君捲蛋餅專賣店
松山區／打卡美食

店內販售長達30cm的捲蛋餅，雖然長但是美味絲毫不減，其中，餅皮煎得外酥內Q，並且夾著滿滿的餡料，如果怕份量太多也可以點15公分的迷你版本。

▲文青咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客廖彥筑提供）

MERCI CAFE
板橋區／人氣早午餐

在板橋已經拓展了四家分店的MERCI CAFE，四間店風格屬性與提供的餐點皆不同，但都價格平實，其中，MERCI CAFE專賣早午餐系列、三明治、義大利麵、沙拉等，平日記得先預約避免人潮太多而撲空喔！

▲文青咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

小豬圓舞曲
板橋區／甜點專售

溫馨簡單的甜點店，沒有太多浮誇的裝潢，販售的甜點價錢平實，口味卻非常令人驚艷。特別推薦小塔系列產品，因這份甜點水果千層與芋泥層層分明，奶油清爽不油膩，搭配起來真是絕配，其中，少見的新鮮無花果千層也可以嘗試看看！

▲文青咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客配菜わざ提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 咖啡廳, IMETYOUCAFE, 廚藏室, 倆樂, WIRED, 長勝君捲蛋餅, MERCICAFE, 小豬圓舞曲
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

賈靜雯戴粉紅鑽洩入圍金鐘心情　備戰袍扮公主給女兒看

星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

Angelababy廣告花絮照曝光！深V禮服秀身材「比精修圖還美」

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

史努比 x肌研復古又可愛　讓妳邊保養邊看漫畫

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

ET Fashion

推薦閱讀

小心別惹他們！脾氣差又愛生氣的4大星座　第一名是公認火爆王

韓流女神撞衫慘劇！尹恩惠象腿讓人驚呆　秀智、潤娥顏值體態一等一

荷蘭網紅IG曬「美照VS真實面」比對圖　各種崩壞網友看完超認同

神準！從6個「唇膏形狀」看出你的個性　彎曲型充滿野心、三角型天生有魅力 5部最新韓劇馬上追一波！任時完、李棟旭主演《他人即是地獄》準備開播 IU《德魯納酒店》換裝秀　「高級感絲質睡衣」竟2000元有找 白飯、麵包根本就是腹部贅肉兇手　營養師分享最強飲食法甩開萬年小肚肚 日本網友五個月瘦出六塊肌！超狂「4分鐘間歇運動」吸上萬人朝聖 威尼斯／史嘉蕾喬韓森巨星光芒盡失　紅禮服隱沒在紅毯中，只剩腿 管他撞不撞包！　李晶晶、蔡依林背回LV Speedy

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面