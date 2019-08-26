鄭雨盛來台挺浪琴　開口撂12字中文、幫翻譯擦汗引起粉絲暴動

▲鄭雨盛看完「My Master Moment我的精彩時刻」開展擊鼓表演，也當場示範了一番，玩得不亦樂乎。（影／記者張妤瑄攝、圖／記者季相儒攝）



記者張妤瑄／台北報導

南韓男星鄭雨盛今（8／26）現身台北101購物中心挺代言品牌浪琴表（LONGINES），有9年未來台灣的他，一登場就撂出7字中文，飆出「台灣的朋友大家好，好久不見」當作開場白，且看到身旁翻譯汗流滿面，還親自幫翻譯擦汗，讓圍繞在1樓新專賣店旁，以及環繞在2、3、4樓的粉絲陷入瘋狂。

▲鄭雨盛親自幫翻譯擦汗，展現暖男性格。（圖／記者季相儒攝）



鄭雨盛今主要任務除擔任101名品店開幕嘉賓外，還將出席晚上Master巨擘系列新品發表會，其實他與該系列淵源頗深，上回來台灣就是為了巨擘系列上市5周年來台，這回相隔近10年，再度來台擔任巨擘系列15週年新品發表，顯得獨具意義。他本人也說「緣份真是有趣的驚喜」。

▲鄭雨盛在代言看板上留下親筆簽名。（圖／記者季相儒攝）



鄭雨盛配戴最新藍色面盤點鑽時標藍色真皮錶帶月相腕錶加持，展現優雅風範。他讚浪琴堅持經典的技術之外，還不斷的追逐革新是很棒的，他認為這種「莫忘初衷，勇於突破」的精神，對他的人生也是非常好的建議。

▲（依序）巨擘系列藍色面盤點鑽時標藍色真皮錶帶月相腕錶（NT$ 88,500元）、品牌贈予鄭雨盛的錶款為巨擘系列銀色面盤月相腕錶（NT$78,800元）。（圖／品牌提供）



時間帶來緣份，雖然鄭雨盛去年（2018）才正式加入浪琴優雅代言人家族，但早就與浪琴表結緣已久。詢問他生命中有沒有最想回去的瞬間？他倒是頗灑脫的表示：「回到某一個時刻是存在想像裡面，當然很有意思，不過因為過去無法回去，更要思考未來，所以感謝此刻、盡最大的力、把握回的有意義是更重要的！」

▲鄭雨盛配戴的錶款為藍色面盤點鑽時標藍色真皮錶帶月相腕錶，售價NT$88,500元。（圖／記者季相儒攝）



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浪琴表位在台北101購物中心1樓的專賣店正式開幕，總裁Walter von Kanel也特別飛來台灣坐陣，開幕新店同時也同時舉辦「My Master Moment我的精彩時刻」錶展，以用時間記錄人生每個難忘瞬間為題展出一系列攝影作品。