fb ig video ETtoday search mobile

鄭雨盛來台挺浪琴　開口撂12字中文、幫翻譯擦汗引起粉絲暴動

> >

▲▼韓星鄭雨盛出席浪琴表台北101名品店開幕。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭雨盛看完「My Master Moment我的精彩時刻」開展擊鼓表演，也當場示範了一番，玩得不亦樂乎。（影／記者張妤瑄攝、圖／記者季相儒攝）

記者張妤瑄／台北報導

南韓男星鄭雨盛今（8／26）現身台北101購物中心挺代言品牌浪琴表（LONGINES），有9年未來台灣的他，一登場就撂出7字中文，飆出「台灣的朋友大家好，好久不見」當作開場白，且看到身旁翻譯汗流滿面，還親自幫翻譯擦汗，讓圍繞在1樓新專賣店旁，以及環繞在2、3、4樓的粉絲陷入瘋狂。

▲▼韓星鄭雨盛出席浪琴表台北101名品店開幕。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭雨盛親自幫翻譯擦汗，展現暖男性格。（圖／記者季相儒攝）

鄭雨盛今主要任務除擔任101名品店開幕嘉賓外，還將出席晚上Master巨擘系列新品發表會，其實他與該系列淵源頗深，上回來台灣就是為了巨擘系列上市5周年來台，這回相隔近10年，再度來台擔任巨擘系列15週年新品發表，顯得獨具意義。他本人也說「緣份真是有趣的驚喜」。

▲▼韓星鄭雨盛出席浪琴表台北101名品店開幕。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭雨盛在代言看板上留下親筆簽名。（圖／記者季相儒攝）

鄭雨盛配戴最新藍色面盤點鑽時標藍色真皮錶帶月相腕錶加持，展現優雅風範。他讚浪琴堅持經典的技術之外，還不斷的追逐革新是很棒的，他認為這種「莫忘初衷，勇於突破」的精神，對他的人生也是非常好的建議。

▲LONGINES 2019巨擘系列發表。（圖／LONGINES提供） ▲LONGINES 2019巨擘系列發表。（圖／LONGINES提供）

▲（依序）巨擘系列藍色面盤點鑽時標藍色真皮錶帶月相腕錶（NT$ 88,500元）、品牌贈予鄭雨盛的錶款為巨擘系列銀色面盤月相腕錶（NT$78,800元）。（圖／品牌提供）

時間帶來緣份，雖然鄭雨盛去年（2018）才正式加入浪琴優雅代言人家族，但早就與浪琴表結緣已久。詢問他生命中有沒有最想回去的瞬間？他倒是頗灑脫的表示：「回到某一個時刻是存在想像裡面，當然很有意思，不過因為過去無法回去，更要思考未來，所以感謝此刻、盡最大的力、把握回的有意義是更重要的！」

▲▼韓星鄭雨盛出席浪琴表台北101名品店開幕。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭雨盛配戴的錶款為藍色面盤點鑽時標藍色真皮錶帶月相腕錶，售價NT$88,500元。（圖／記者季相儒攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

浪琴表位在台北101購物中心1樓的專賣店正式開幕，總裁Walter von Kanel也特別飛來台灣坐陣，開幕新店同時也同時舉辦「My Master Moment我的精彩時刻」錶展，以用時間記錄人生每個難忘瞬間為題展出一系列攝影作品。

關鍵字：

浪琴表, LONGINES, 鄭雨盛, 腕錶, 台北101
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！

他住「殺人凶宅」　從詭異「咕嚕、咕嚕」語音留言發現可怕真相

「性感老人」曾之喬撞包歐陽娜娜　靠薄透上衣清涼尬贏19歲少女

林志玲穿高衩禮服祝大家七夕快樂　辣尺度讓粉絲認證「嫁對人」 孫芸芸辣輸妹子！　曾之喬「性感蕾絲背心」電梯辣照太強 陳喬恩自笑「陳4歲」　站滑板耍帥雙腳露餡「萌度破表」 林志玲寫下放閃宣言　「眼裡滿是愛情」人妻電力超強，粉絲公開求婚 日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤 運動前、中、後「正確進食法」　快速養成夏日火辣S線 「KAWS最終聯名」宣佈補貨日期！ 粉絲們預備當搶貨喪屍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面