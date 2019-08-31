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特搜全台7家CP值超高的平價餐廳　爆量蛤蜊鍋燒麵、微甜咖哩，跟著吃準沒錯

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▲台北、台南、高雄平價美食。（圖／美食誌提供）

想花少少的錢吃高CP美食？MENU特別精選7家各有特色、好吃又平價的餐廳，並且還幫各位畫好必吃的重點喔！

JO NOODLES 舊鍋燒
高雄鳳山區／台式鍋燒意麵

曾被食尚玩家報導過的超人氣鍋燒意麵店，幾乎天天客滿，沒預約吃不到。用餐時被溫馨又充滿童趣的玩具收藏包圍，彷若到朋友家作客，而經典原味鍋燒意麵湯頭，融合了蔬菜、番茄還有蛤蜊的味道，十分清甜，整碗料多實在，滿滿的蛤蜊飽滿又新鮮，CP值超高！

▲台北、台南、高雄平價美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Chu:L:H提供）

晴天廚房
台北中正區／日式定食

位於中正紀念堂附近，專賣日式定食、咖哩飯、烏龍麵等料理，推薦招牌脆皮雞腿定食，外皮金黃酥脆，一口咬下，肉嫩又多汁，並且一定要沾店家特製沾醬，解膩又清爽，其中，一個套餐附三樣小菜、白飯和湯，台幣200元有找的價位超級划算！

▲台北、台南、高雄平價美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Mandy Hung 提供）

府城藝術轉角東東蔬食鍋
台南南區／蔬食鍋物吃到飽

養生的蔬食火鍋吃到飽，以天然食材熬煮，有4種湯頭可以選擇，自助吧的蔬菜、水果、甜點、冰淇淋都是無限量供應，其餘的火鍋料和肉片則需額外加點。在這裡可以吃到多種一般火鍋吃到飽吃不到的新鮮野菜，可選擇的種類非常多，健康又養生。

▲台北、台南、高雄平價美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客珊寐提供）

小吉咖哩
台北松山區／日式咖哩飯

位於捷運小巨蛋站附近的溫馨小店，價位平均落在台幣100到台幣150元，濃郁香醇的日式咖哩吃起來溫潤微甜，推薦豬排咖哩，外皮炸得金黃酥脆，份量十足，升級套餐還可以享有湯品或飲品、炸物、小菜及甜點，這個CP值很可以！

▲台北、台南、高雄平價美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客小吉咖哩提供）

老闆屬狗SO GOOD
台北中山區／創意簡餐

主要販售簡餐類的飯麵食，原本主打咖哩飯及紅酒燉牛肉飯，最近推出新菜單，推薦炸雞烤餅，薄薄的餅皮帶著酥脆的口感，搭配酥脆炸雞以及薯條，份量十足！另外也推薦明太子奶油義大利麵，醬汁濃郁上面還躺著兩隻新鮮大蝦，實在是太讚啦！

▲台北、台南、高雄平價美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客老闆屬狗提供）

點8號星級名廚點心專賣
台北大安區／星級名廚港點

平價的星級名廚港點，每道菜幾乎都百元有找。推薦金莎菠蘿包，酥脆的菠蘿外皮剝開後，流出鹹甜的金色奶黃餡超級誘人，另外，新推出的點8潮醬雞有著特製的醬汁，並且還裹著鮮嫩雞肉又香又入味，而最後再點一杯阿華田脆脆和九宮格，絕對能一次嚐遍所有美味！

▲台北、台南、高雄平價美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Cheeer提供）

泰蝦樂 水道泰國蝦吃到飽
桃園八德區／最夯水道蝦

超大隻的泰國蝦就在水道中，現抓現烤、還有沙拉吧、烤物，保證新鮮通通台幣699元吃到飽，另外，晚上九點半的場次還有生啤免費喝到飽，現在最流行的新鮮吃法你跟上了沒？

▲台北、台南、高雄平價美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Toothless提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 台中, 高雄, 舊鍋燒, 晴天廚房, 蔬食鍋, 小吉咖哩, 老闆屬狗, 名廚港點, 泰蝦樂
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