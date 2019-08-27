fb ig video ETtoday search mobile

IU《德魯納酒店》換裝秀　「高級感絲質睡衣」竟2000元有找

> >


▲IU搭擋呂珍九演出《德魯納酒店》，是近期大熱門夯劇。

記者張妤瑄／台北報導

南韓女星IU與呂珍九搭擋演出《德魯納酒店》，女版鬼怪的故事情節、電影感畫面以及IU的時尚變裝秀，有讓人追劇追到癡迷的能力。有網友曾經計算，截至第8集，IU飾演的酒店女主人「張滿月」，已換裝逾70套，目前劇情來到14集，IU換裝絕對超過100套，連飾品、包包、鞋子，甚至指甲都有搭配，劇組在這部分可說投入相當華麗的人力與物力。

▲▼ IU《德魯納酒店》。（圖／翻攝tvN官網）

▲▼ IU《德魯納酒店》。（圖／翻攝tvN官網）

▲IU在《德魯納酒店》的行頭超多精品貨，價格報出來很驚人。（圖／翻攝tvN官網）

本周剛播畢的集數中，IU得知呂珍九走進通往陰間的道路，頓時崩潰，穿著絲質睡衣與穆勒高跟涼拖直接奔跑到陰陽交界的穴道口。根據過往IU在劇中穿搭各式各樣精品行頭的邏輯推斷，不免讓人聯想到連睡衣也超貴的吧，沒想到這件出自南韓品牌的絲質洋裝，竟只要約新台幣1,918元就能入手，價格很親民。

▲▼ 雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎（圖／翻攝自tvN）

▲IU在本周集數中難得穿上一件出自南韓品牌SEZWICK的絲質睡衣洋裝。（圖／翻攝tvN官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

IU穿的這套絲質睡衣，出自南韓品牌SEZWICK，該品牌的售價十分親民，IU很多年前就是粉絲，著名的南韓「行走的衣架」孔曉振，也都曾著迷於該牌簡約、平價的魅力中。

▲▼ 。（圖／翻攝SEZWICK官網）

▲▼ 。（圖／翻攝SEZWICK官網）

▲IU在劇中穿著的絲質睡衣，約NT$1,918元。（圖／翻攝SEZWICK官網）

關鍵字：

IU, 李知恩, 德魯納酒店, 月之久店, 呂珍九, 張滿月
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！

他住「殺人凶宅」　從詭異「咕嚕、咕嚕」語音留言發現可怕真相

「性感老人」曾之喬撞包歐陽娜娜　靠薄透上衣清涼尬贏19歲少女

林志玲穿高衩禮服祝大家七夕快樂　辣尺度讓粉絲認證「嫁對人」 孫芸芸辣輸妹子！　曾之喬「性感蕾絲背心」電梯辣照太強 陳喬恩自笑「陳4歲」　站滑板耍帥雙腳露餡「萌度破表」 林志玲寫下放閃宣言　「眼裡滿是愛情」人妻電力超強，粉絲公開求婚 日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤 運動前、中、後「正確進食法」　快速養成夏日火辣S線 「KAWS最終聯名」宣佈補貨日期！ 粉絲們預備當搶貨喪屍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面