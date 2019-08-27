IU《德魯納酒店》換裝秀　「高級感絲質睡衣」竟2000元有找



▲IU搭擋呂珍九演出《德魯納酒店》，是近期大熱門夯劇。



記者張妤瑄／台北報導

南韓女星IU與呂珍九搭擋演出《德魯納酒店》，女版鬼怪的故事情節、電影感畫面以及IU的時尚變裝秀，有讓人追劇追到癡迷的能力。有網友曾經計算，截至第8集，IU飾演的酒店女主人「張滿月」，已換裝逾70套，目前劇情來到14集，IU換裝絕對超過100套，連飾品、包包、鞋子，甚至指甲都有搭配，劇組在這部分可說投入相當華麗的人力與物力。

▲IU在《德魯納酒店》的行頭超多精品貨，價格報出來很驚人。（圖／翻攝tvN官網）



本周剛播畢的集數中，IU得知呂珍九走進通往陰間的道路，頓時崩潰，穿著絲質睡衣與穆勒高跟涼拖直接奔跑到陰陽交界的穴道口。根據過往IU在劇中穿搭各式各樣精品行頭的邏輯推斷，不免讓人聯想到連睡衣也超貴的吧，沒想到這件出自南韓品牌的絲質洋裝，竟只要約新台幣1,918元就能入手，價格很親民。

▲IU在本周集數中難得穿上一件出自南韓品牌SEZWICK的絲質睡衣洋裝。（圖／翻攝tvN官網）



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IU穿的這套絲質睡衣，出自南韓品牌SEZWICK，該品牌的售價十分親民，IU很多年前就是粉絲，著名的南韓「行走的衣架」孔曉振，也都曾著迷於該牌簡約、平價的魅力中。

▲IU在劇中穿著的絲質睡衣，約NT$1,918元。（圖／翻攝SEZWICK官網）