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裘莉甩開婚變陰影　套「小黑洋裝」露單腿重現霸氣紅毯女王範

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▲▼安潔莉納裘莉。（圖／VERSACE提供、達志）

▲安潔莉納裘莉現身迪士尼D23博覽會，小黑洋裝若隱若現很性感。（圖／品牌提供、達志）

記者張妤瑄／台北報導

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）日前在加州出席迪士尼（Disney）D23博覽會活動，宣傳《永恆族》與《黑魔女2》兩部強檔大片。雖然與布萊德彼特（小布，Brad Pitt）分手後，處於嚴重情傷狀態，但她近來寄情於工作，現身公眾場合倒也沒有特別憔悴。

近年多轉為幕後工作的裘莉，曝光次數已不如以往，這回難得露面，她再度選穿愛牌凡賽斯，穿上高級訂製系列Atelier Versace小黑洋裝，單側開衩的設計，讓她重現當年在紅毯上，露單腿的霸氣姿態，只是如今的她，過去的銳氣早已昇華，而是多了幾分溫柔。

▲▼安潔莉納裘莉。（圖／VERSACE提供）

▲裘莉一向都愛不對稱的個性剪裁。（圖／品牌提供）

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裘莉選穿的Atelier Versace小黑洋裝，剪裁簡單，心型領小洋裝在胸口與雙袖處拼接黑色薄紗，若隱若現更加性感，且收腰的沙漏型剪裁，還能襯托她凹凸有致的身材曲線。整體而言，簡約性感又不失莊重優雅。

▲▼安潔莉納裘莉。（圖／達志影像）

▲性感中帶有個性是裘莉喜歡的禮服風格。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

安潔莉娜裘莉, 裘莉, 布萊德彼特, 凡賽斯, 時尚穿搭, Angelina Jolie, 小布, Brad Pitt
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