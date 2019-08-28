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減肥不能吃澱粉？讓你吃飽不吃肥的5種主食　義大利麵竟有助瘦身

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▲減肥不能吃澱粉？吃飽不吃肥5種主食。（圖／翻攝pexels、IG）

▲只要選對食物，減肥時也能吃主食，還吃飽不吃肥。(圖／翻攝IG@applekim2、pexels)

記者張毓容／台北報導　

有在減肥的人都知道，減肥期間應盡量少吃白米飯、麵食等精緻澱粉，甚至有些人更極端，直接戒吃澱粉類主食，但許多營養師都呼籲，完全不吃澱粉，雖然一開始會瘦很快，但長久下來會影養健康，容易有副作用。其實，只要選對食物，減脂減重時也能吃主食，像是以下5種優質澱粉，正適合瘦身的人吃，而且是吃飽不吃肥，瘦得快，也不易復胖！

▲減肥不能吃澱粉？吃飽不吃肥5種主食。（圖／翻攝pexels、IG）

▲糙米飯營養多、膳食纖維也高，很適合拿來替代白米。(圖／翻攝The Kichen)

糙米飯
糙米是很優質的碳水化合物，營養多、膳食纖維也高，不僅是GI（升糖指數），還是低GL（升糖負荷）的食物，可幫助平穩血糖，增加飽腹感。除了糙米，全麥、大麥等全穀類也很適合。因為糙米的口感較硬，一時間很難接受的人可以循序漸進，先在白米中加入糙米，再慢慢提高糙米比例。

藜麥
低GL的藜麥含有高膳食纖維，也能增加飽腹感，可以直接替代白米飯，是吃飽不吃胖的好選擇之一，而且藜麥口感細膩，有嚼勁，比起糙米，有許多人更喜歡藜麥。

▲減肥不能吃澱粉？吃飽不吃肥5種主食。（圖／翻攝pexels、IG）

▲義大利麵出乎意料的是適合減肥時吃的主食。(圖／翻攝pexels)

義大利麵
在大家印象中屬於高熱量、容易發胖的義大利麵，其實是低GI食物，在人體內分解緩慢，可以持久提供能量，而真正會導致發胖的主因是義大利麵的醬料。所以，愛吃麵食的人，在減脂瘦身時可用義大利麵來代替，只要避開高油、高鹽、高熱量的醬料就沒問題。

蕎麥麵
日本人很愛吃的蕎麥麵是一種雜糧麵，原料是不去殼的蕎麥，而蕎麥也是屬於低GI的全穀類，所以蕎麥麵也是減脂瘦身的好伙伴。

▲減肥不能吃澱粉？吃飽不吃肥5種主食。（圖／翻攝pexels、IG）

▲鄧紫棋先前也曾靠著燕麥瘦身成功。(圖／翻攝鄧紫棋FB)

燕麥
燕麥也是屬於兼具低GI及低GL的食物，含有豐富的維生素B、礦物質、膳食纖維，對於降低體內的壞膽固醇很管用，還可減少碳水化合物的吸收，幫助血糖穩定，是個代替白米飯的好選擇，但要注意避免使用有添加糖或其他口味的燕麥、膨化燕麥等。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 飲食, 澱粉, 主食, 義大利麵, 燕麥, 藜麥, 糙米, 蕎麥麵
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