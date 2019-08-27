誤會大了！醫生：沒研究證實矽靈會堵塞毛囊，肥胖才是掉髮主因

▲許多女星都是頭髮控，美貌離開不開長髮。（圖／翻攝自IG/jessica.syj）

記者曾怡嘉 / 台北報導

醫界觀點，髮量隨年紀減少是正常的，但許多女生都認為，美貌來自於頭髮。面對歲月對髮量的威脅，可以先認清哪些營養素與掉髮有關；例如攝取鐵、鋅和蛋白質都能幫助維持毛囊健康。另外，大豆異黃酮可補充流失的雌激素，也能減緩老化雄性禿。

▲從食補下手，養出豐盈髮量。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

醫生特別指出，沒有任何研究證實矽靈會堵塞毛囊，倒是很肯定肥胖與髮量有關，胖子髮量衰退得愈快，但先別慌張，在飲食方面多注意也能守護髮量。多吃內臟、雞蛋可以補充鐵，牡蠣、蛤礪能補足鋅、多食優秀蛋白質，山藥和黃豆也含有豐富植物性異黃酮。

▲一頭蓬鬆秀髮是女生加分關鍵。（圖／翻攝自IG/jessica.syj）

根據研究指出，落髮除了和肥胖、營養素攝取不足、和老化也很有關係。隨著年紀增長，女性也會分泌雄性賀爾蒙，年少時得頭皮中有酵素可以將它轉為其他產物，但隨著老化，可以化解雄性賀爾蒙得酵素產量減少，於是髮量漸漸變稀少。

雖然是老生常談，正確清潔，仍是健康頭皮之本。醫生指出，矽靈會阻塞毛囊、進而導致掉髮的觀念，並沒有研究根據，但是要靠洗髮精來增加髮量，效果也相當有限。大體來說，挑選洗髮精的標準除了個人喜好，只要洗完頭皮不養、沒有任何不適就算過關。

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