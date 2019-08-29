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專為手殘人打造的「萬能眼影公式」　零技巧就能畫出韓妞眼妝

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眼影可以說是全臉最難畫的部位之一～畫不好不只會顯髒，還會像被揍！不過現在就要來介紹韓妞的超全能「眼影公式」，輕鬆就畫出超美漸層眼影，還不顯髒！不管新手還是手殘黨都不怕～

▲韓妞眼影公式。（圖／美人圈）

p.s.這個眼影公式選擇同色系眼盤會更容易上手（以下以乾燥玫瑰色系眼盤為例）～

STEP 1：眼窩打底

▲韓妞眼影公式。（圖／美人圈）

眼窩底色其實只要掌握一個原則～選擇霧面的淺咖啡色打底！霧面色不像珠光色這麼顯腫，也可以加深眼睛輪廓，而淺咖啡色則是最日常、最好搭配的顏色，想不到要畫什麼色系的眼妝時，先用淺咖啡色當基底幾乎不會錯！

STEP 2：眼摺上方0.5cm，主要珠光色打底

▲韓妞眼影公式。（圖／美人圈）

這一步比較重要的是，眼妝的色系會在這裡定下來～所以記得要選擇想要的主要色（圖示以乾燥玫瑰色為例）！而韓妞一直很喜歡閃亮亮的眼妝，所以可以找帶有些微珠光、細閃的眼影～選好後將顏色塗抹在位於眼摺上方0.5cm處，並稍微把邊界暈開即可！

STEP 3：眼皮中央亮片色打亮

▲韓妞眼影公式。（圖／美人圈）

最後只要再加上眼皮正中央的打亮色，上眼皮的眼妝就完成了！亮片色的選擇只要和打底色、或是主要色其中一個同色系即可～以乾燥玫瑰色系為例，可以選擇金棕色、金色、香檳粉等等（圖示選擇金棕色）～

STEP 4：打造臥蠶深邃感

▲韓妞眼影公式。（圖／美人圈）

選擇暖棕色眼影～這裡和上一步一樣，選擇和打底色／主要色其中一者同色系即可～不過建議使用深色，才可以增加臥蠶深邃度！接著以象牙形狀畫在臥蠶前1／2處～（尖端延伸至眼尾，如圖）

STEP 5：臥蠶打亮

▲韓妞眼影公式。（圖／美人圈）

這一步是韓妞畫眼影時必做的動作！這樣才可以製造無辜的「撒嬌肉」～選擇剛剛用在上眼皮中央的亮片色，一樣以象牙形狀畫在臥蠶前2／3處（尖端微微延伸即可，約至眼尾後1／3處～如圖）

STEP 6：眼頭打亮

▲韓妞眼影公式。（圖／美人圈）

眼頭打亮是製造眼神感很重要的一步，看起來會更有精神，眼妝也比較有亮點！眼頭打亮色需要是整個眼妝中最淺的顏色（基本上多為米白、白、象牙白）～如果想要更有色系感，或是跟主題顏色搭配，可以加入比主要色淺的同色系亮片色（如圖示中加入淺粉珠光色）。

▲韓妞眼影公式。（圖／美人圈）

最後再加入眼線跟睫毛膏，這樣就完成超美的日常眼妝啦！而這個教學被稱為萬能公式也是有理由的～因為只要搭配不同色系的眼影盤、眼線畫法，就可以打造不同風格的4種眼妝！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@ponysmakeup、@parksso_2、@makeviviju、@eeun_98、@mimi__hy

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 化妝, 眼妝, 眼影公式, 韓妞
fashion.net

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