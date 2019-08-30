【奧斯塔羅】好想談戀愛！目前暗戀的對象有進展的機會嗎？

對於自己欣賞的對象

或是暗戀的對象

總會好奇對方的心理正在想什麼？

如果正有欣賞中的對象

那不如就跟奧斯老師一起來看看

這對象對你有感情上的想法嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，這對象對你就是持觀望的想法，這樣的牌組代表休息與觀察，老實說並不是沒有注意到你，而是還在觀察的階段，但卻深怕兩人會太倉促的愛上彼此，因此若你也滿喜歡對方，並且也覺得這對象還不錯的話，那奧斯老師會建議你可以在積極一點，同時也嘗試多做點球給對方，而兩人發展感情的機會就會大上許多唷！

牌ll

選擇這組牌的朋友，建議多看看，這樣的牌組代表對方把你當作還不錯的朋友，所以不會有太多情感上的想法，畢竟，這樣的牌組隱喻了友情，因此若你目前有滿喜歡的對象，那就比較沒有機會發展了，不過，現階段當個朋友也不是件壞事，至少兩人還有機會從朋友做起，但奧斯老師會建議你不要太快投入感情，不然最後就容易放不下。

牌lll

選擇這組牌的朋友，要和這對象談上感情，就沒有太大的機會了，這樣的牌組代表來得快去得也快，基本上比較沒有機會順利和對方發展，不過，若你的狀況比較特殊，像是曾經和這對象曖昧或是走得比較近的話，而這樣的牌組也代表著一去不復返，因此奧斯會建議你趕緊放下這對象，可別太過於執著了。

牌lV

選擇這組牌的朋友，建議你要好好把握了，如果你真的喜歡這樣的對象，而兩個人也開始有一些還不錯的互動，那奧斯就會建議你要多積極主動一些了，因為這樣的牌組代表情感機會以及戀情的涵義，所以目前欣賞或心儀的對象，在內心中也對你有好感且覺得你是個不錯的對象，因此建議你多做些球給對方，不要傻傻等待對方的接近，畢竟，對方也在觀察你，所以你得要趕緊努力一些囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜