【奧斯塔羅】守住荷包！未來三個月財運發展如何？

財運這件事情

大概是大家最好奇的事

畢竟賺錢

還是滿辛苦的

所以就看奧斯老師一起來看看

未來三個月的財運發展吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，接下來的財運狀況就要注意一下了，這樣的牌組代表吃緊與困苦，金錢運勢方面顯得比較不理想，尤其是挑到這組牌的朋友，若是業務類型的工作，那接下來的業績就要多加努力一下了，畢竟，牌組的困苦與吃緊，於業績方面會比較明顯，另外，若是想要投資理財的朋友，最近比較不建議入場投資，因為將容易被套牢，所以一定要注意與小心了。

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選擇這組牌的朋友，接下來財運狀況滿理想的，畢竟，這樣的牌組代表金錢入帳以及金錢開始，在投資理財方面來說是最理想的，若有觀望許久的投資標的或理財產品，最近可以抓緊時間趕緊投資了，另外，若是本業偏業務類型的朋友，接下來的業績也有望向上提升，並且過往的努力，都會在接下來的三個月慢慢獲得回報，因此奧斯老師建議選擇到這組牌朋友，可要好好把握接下來的良好財運了。

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選擇這組牌的朋友，接下來的財運就要注意一下了，這樣的牌組代表付出與失去，所以在財運方面就顯得比較不理想了，因此你不要在金錢上有投資，畢竟，財運走下坡也代表沒機會得到金錢上的回報，另外，你接下來都會有莫名的破財或是支出，所以這陣子要多著重於守財，才能避免不必要的花費喔！

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選擇這組牌的朋友，接下來的財運就沒有太大的起伏，畢竟，這樣的牌組代表平淡以及守財，所以接下來比較沒有太大的金財去留，並且也不會有破財狀況的發生，另外，若是想要投資理財的朋友，短期內將沒辦法看到金錢上的回報，因此奧斯老師建議你不要將急救錢或是棺材本拿去投資，不然期待著回報的同時，卻又慘遭滑鐵盧也不是你願意看到的喔！

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