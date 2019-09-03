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瑜珈初學者也不怕身體僵硬！教練親授「簡易版」矯正身材更好上手

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大家都知道瑜珈可以伸展肌肉、讓肌肉線條更好看，對於減肥，特別是雕塑、矯正身材體態有很大的幫助！但是有很多瑜珈動作其實對於初學者來說不是很好上手，小紅書的網紅瑜珈教練就分享了幾款常見的「矯正身材」瑜珈動作、搭配一些簡易版瑜珈、或是瑜珈輔助道具，瑜珈動作更好上手！

＃初學者瑜珈1：貓式

開肩、全身伸展動作

這個貓式不僅可以開肩、也很適合在最後的時候做，可以放鬆全身的肌肉，讓肌肉線條更好看！初學者肢體比較僵硬的話，上半身也可以不用全趴下去、可以在胸部位置墊一塊瑜珈磚或是枕頭增加高度，做起來比較輕鬆、但還是可以達到效果！

▲瑜珈初學。（圖／美人圈）

＃初學者瑜珈2：上犬式

開肩、背部伸展動作

這個上犬式也是一個可以開肩、伸展背部的動作，對於初學者來說可能會覺得腰部不太舒服、一開始建議可以以手肘撐地、上半身半抬的方式即可。

▲瑜珈初學。（圖／美人圈）

＃初學者瑜珈3：駱駝式

大腿、腹肌伸展動作

如果要練腹肌很常做到的駱駝式，對初學者來說要這樣雙手碰到腳踝其實很有難度！建議可以以瑜珈磚或是枕頭輔助，讓雙手可以有支撐點，之後在循序漸進慢慢往下到腳踝，比一開始就硬練、對身體及肌肉造成的傷害更小。

▲瑜珈初學。（圖／美人圈）

＃初學者瑜珈4：背後扣手式

開肩、肩膀伸展

這個背後扣手式是練肩膀常會做到的動作，可以讓肩膀展開、練出纖細的肩頸線條，對初學者來說也可以用毛巾或是彈力帶輔助，避免肌肉拉傷喔！

▲瑜珈初學。（圖／美人圈）

＃初學者瑜珈5：坐立前屈式

腿部、全身伸展動作

這個坐立前屈式除了可以伸展整個大小線條之外、也可以伸展到全身，如果無法整個趴下去的話也可以用毛巾或是彈力帶輔助，盡力將身體往腿部方向帶即可，一樣可以伸展到腿部肌肉喔！

▲瑜珈初學。（圖／美人圈）

這幾款其實都是針對常見的瑜珈姿勢的簡易版本，對於初學者來說不僅更好上手也可以達到原本的伸展、舒緩肌肉的功效！

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書@Noviayoga

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

健身, 瘦身, 瑜珈, 初學者, 簡易版
fashion.net

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