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奧斯塔羅12星座一周運勢0902-0908　巨蟹為公司立功、天蠍小破財

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20190902-0908奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！學／事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學／事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握了，另外，若是自有公司的朋友，下周業務以及訂單也有增加的狀況喔！

TOP2：處女座愛情運最旺！雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議下周感情如果有想改變的想法，像是相處方式、溝通方式等，一定要好好把握，因為結果將會相當良好。

TOP3：金牛座金錢運最旺！正財運勢非常良好，多加強本業有機會賺到許多錢，另外，若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會喔！

本周需注意星座

1.水瓶座事業運需要留意：學／事業方面顯得綁手綁腳的，並且做事放不太開，雖然仍有把自己的分內工作做好，但對於上司交代的事情就顯得提不起勁，因此錯失了許多表現自己的好機會。

2.射手座愛情運需要留意：揮霍同時存在於情感裡頭，將不再懂得尊重另一半，並且也覺得對方的體貼與付出是理所當然，甚至動搖了自我情感的忠貞，奧斯提醒下周要注意一下。

3.天蠍座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，尤其是有破財的機會，另外，行車要注意避免交通違規喔！

牡羊座

開運顏色：天空藍
幸運數字：42

整體運勢★★
解析：下周牡羊朋友，情緒起伏突然大了起來，面對目前的環境也覺得不滿足，而這樣的不滿足感間接影響了生活，讓你與周遭的人、事、物相處時，都多了點抱怨，奧斯提醒下周要修正一下自我的心態與看事情的角度，才能避免讓不滿足與抱怨的想法影響了自己喔！

愛情運勢★★
解析：對於感情的不滿足感提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓另一半感到不少的壓力，要多加留意。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，對於目前的工作內容存在著很大的失落感，也許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，而這些都讓下周的情緒多了些起伏。

金錢運勢★★
解析：正偏財運勢都不是相當理想，下周物質慾望也提高許多，所以有花費過多的狀況。

金牛座

開運顏色：橘色
幸運數字：52

整體運勢★★★★
解析：下周金牛朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣，另外，下周對於朋友之間的感情突然重視起來，有時間的話奧斯建議可以和朋友來場聚會，讓下周的心情更加愉悅些。

愛情運勢★★★★★
解析：下周面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，而雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作，有望得到不錯的回報，另外，若有正要簽屬合約或合作的朋友，奧斯也建議下周可以行動，有機會呈現雙贏局面喔！

金錢運勢★★★★★
解析：正財運勢非常良好，多加強本業有機會賺到許多錢，另外，若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會喔！

雙子座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：25

整體運勢★★★
解析：下周雙子朋友，自信心下降且對周遭的朋友產生不信任感，並且對別人的想法與意見也不太能採納，奧斯建議下周在面對事情或決定時，一定要多敞開點內心接受他人喔！

愛情運勢★★
解析：不信任感的提升影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

事業（學業）運勢★★★
解析：自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★
解析：避免過多不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致月底經濟吃緊。

巨蟹座

開運顏色：橄欖綠
幸運數字：33

整體運勢★★★★★
解析：歡愉與慶祝的氣氛充滿巨蟹朋友下周的生活中，長久以來努力的事情也有旺在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減緩許多，因此奧斯建議下周好好享受這樣的歡愉吧！

愛情運勢★★★★
解析：彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象，另外，有伴的朋友要適時的拒絕外來的示好比較好喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學／事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握了，另外，若是自有公司的朋友，下周業務以及訂單也有增加的狀況喔！

金錢運勢★★★
解析：偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友帶來點投資訊息也可以好好參考一下囉！

獅子座

開運顏色：紫色
幸運數字：62

整體運勢★★
解析：下周獅子朋友面對人、事、物，將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好或是過往順利的事情下周開始有狀況產生也好，都暗示下周將會是個不順的周期，奧斯建議下周做事情要多注意一些，避免太過唐突的決定以免影響日後的狀況。

愛情運勢★★
解析：雙方的價值觀在下周開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，所以下周也有爭執的狀況存在，因此奧斯建議下周脾氣要在緩著些，別讓上述的狀況影響彼此的情感囉！

事業（學業）運勢★★
解析：下周在學／事業方面，容易有錯誤判斷與決策，並且工作時也顯得浮躁許多，所以下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到你工作。

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況，並且也有破財的狀況存在，要多留意了。

處女座

開運顏色：黃色
幸運數字：14

整體運勢★★★★
解析：處女座的朋友，下周對於自己的事情都能靈活掌握，並且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，同時，也因為信任感提升許多，因此面對許多事情都安心不少，所以下周將會是備感踏實的一周，要好好把握了。

愛情運勢★★★★
解析：雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議下周感情如果有想改變的想法，像是相處方式、溝通方式等，一定要好好把握，因為結果將會相當良好。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周將出現許多選擇機會或是接到更多工作的可能性，雖然下周在學／事業方面顯得較辛苦，但可以預見之後的狀況相當良好，所以奧斯建議下周要好好把握做事的機會喔！

金錢運勢★★★
解析：錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多喔！

天秤座

開運顏色：藍色
幸運數字：02

整體運勢★★
解析：下周天秤朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，另外，目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂，因此奧斯建議下周要先將自己份內的工作做好，再去接受其他事務的請求，不然最後連自己的工作也搞砸了，可就本末倒置囉！

愛情運勢★★
解析：在感情運勢方面，下周和另一半的溝問出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽，另外，如果感情不忠誠的朋友下周可注意會被發現。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，顯得無法有效掌握自己的工作或是接到許多超出自己能力事情，而這些狀況都讓自己顯得疲憊與勞累，需多加注意了。

金錢運勢★★★
解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

天蠍座

開運顏色：銀色
幸運數字：50

整體運勢★★★
解析：下周天蠍朋友則顯得積極許多，開始不像以往那麼念舊，但還是會遷就於現況，因此下周這樣的狀況將減緩許多，不過，還是需要注意錢財的部份，有小破財的機會存在喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不在拘泥於過去，會開始尋找新的方向一起努力。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，下周的積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並加以修正，所以將會是不錯的工作周期，要好好把握囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不佳，尤其是有破財的機會，另外，行車要注意避免交通違規喔！

射手座

開運顏色：綠色
幸運數字：74

整體運勢★★
解析：下周射手朋友顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力再下周變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心，甚至有揮霍過度的狀況存在，奧斯提醒，下周要多留心自己，避免一時的渾噩或情緒的煩躁，而影響日後的狀況喔！

愛情運勢★★
解析：揮霍同時存在於情感裡頭，將不再懂得尊重另一半，並且也覺得對方的體貼與付出是理所當然，甚至動搖了自我情感的忠貞，奧斯提醒下周要注意一下。

事業（學業）運勢★★
解析：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心，奧斯提醒，這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深。

金錢運勢★★
解析：莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷，也要注意自己花錢的狀況。

魔羯座

開運顏色：褐色
幸運數字：58

整體運勢★★★★
解析：對於現況的不滿足，讓魔羯朋友下周變得積極許多，另外，下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎，過往的經驗也讓自己安心許多，同時，魔羯朋友下周的學習運相當良好，一定要把握這樣難得的學習運！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方積極踏實為這段感情努力，將立下還不錯的感情基礎，而雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是滿順心愉悅的感情周期喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：自我能力的提升，在下周完全反應於工作上，而踏實實際的工作態度也將展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★
解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

水瓶座

開運顏色：灰色
幸運數字：96

整體運勢★★
解析：下周水瓶朋友顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是自己尚未準備好，因此無法正面的面對所有事情，同時，也因過度的保護自己，讓發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響下周的錢財方面，有守財奴的狀況出現。

愛情運勢★★
解析：下周對於情感的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面顯得綁手綁腳的，並且做事放不太開，雖然仍有把自己的分內工作做好，但對於上司交代的事情就顯得提不起勁，因此錯失了許多表現自己的好機會。

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

雙魚座

開運顏色：白色
幸運數字：78

整體運勢★★
解析：下周雙魚的朋友，累意將充滿你一周的生活，或許是工作與生活中的瑣碎事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦，另外，因為這樣的狀況也導致一些問題的產生，因此下周要適時放鬆一下自己，或許能改善一下狀況喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方雖然都願意為了這段情感努力，但卻忽略的對方的想法導致這樣的努力打了折扣，並且也加上彼此對於情感的想像太過美好，因此下周面臨現實狀況時將感到落差，要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業的部份，則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。但若事再自有事業的朋友，下周則就要注意事業停滯的狀況，要抓緊腳步多努力些囉！

金錢運勢★
解析：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備囉！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢, 運勢
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