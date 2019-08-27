fb ig video ETtoday search mobile

VMA泰勒絲印花西裝慘變紅毯大媽！尚恩曼德斯性感背心合體女友放閃

> >

▲VMA。（圖／路透）

▲國際音樂界盛事MTV音樂錄影帶大獎，小天后泰勒絲印花西裝力拼紅毯。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

國際音樂界盛事MTV音樂錄影帶大獎（VMA）於台灣時間27日登場，紅毯上可謂星光褶褶，不僅有最受矚目情侶檔尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）接連登台，還有小天后泰勒絲（Taylor Swift）以浮誇西裝引起熱議。

▲VMA。（圖／路透）

▲VMA。（圖／路透）

▲小天后泰勒絲酷愛VERSACE印花西裝卻用力過猛。（圖／路透）

小天后泰勒絲（Taylor Swift）以一席VERSACE 印花西裝搭配膝上長靴亮相，一頭耀眼的金髮瞬間成為全場亮點。在紅毯比美多年的她，看得出來本次造型頗為用心，以 Lorraine Schwartz綠寶石耳環襯托出獨特氣質，深邃五官配上大紅唇氣勢非凡，不過卻引來網友批評，「滿滿大媽感」、「用力過猛。」

另外，此次紅毯亮點絕對是21歲樂壇小鮮肉尚恩曼德斯以及女友卡蜜拉（Camila Cabello），兩人以一首《Señorita》高調認愛，更拿下本週告示牌冠軍單曲，可以說是情場事業兩得意。

▲VMA。（圖／路透）

▲VMA。（圖／路透）

▲尚恩曼德斯穿著Dolce & Gabbana深綠色西裝堪稱全場最帥男星。（圖／路透）

尚恩曼德斯以Dolce & Gabbana深綠色西裝帥氣步上紅毯，黑色領口設計頗有層次感，更在裡頭穿上了白色緊身背心，姣好身材若隱若現。身高188cm的他宛如男神降臨，梳起招牌油頭，一舉一動都電暈粉絲。

▲VMA。（圖／路透）

▲VMA。（圖／路透）

▲VMA。（圖／路透）

▲卡蜜拉白色洋裝好身材藏不住，和男友尚恩曼德斯奪下《Señorita》最佳合唱獎。（圖／路透）

而女友卡蜜拉刻意分開走紅毯，穿著Balmain2020早春白色洋裝，深V以及中空設計，露出側乳以及纖細腰線，簡直火力全開，將卡蜜拉的好身材完美呈現。再配上一頭長捲髮，古銅色眼影和裸色唇妝，性感之餘更多了一絲浪漫氣息。隨後，兩人首次公開合體演出定情曲《Señorita》，牽手摸頭曬恩愛甜到不行，該曲目也奪下了最佳合唱獎，讓全球粉絲陷入瘋狂。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

MTV, 音樂錄影帶大獎, VMA, 尚恩曼德斯, Shawn Mendes, 卡蜜拉, Camila Cabello, 泰勒絲, Taylor Swift
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

梁靜茹自帶「勇氣」結束9年婚姻　10首伴你我走過「分手快樂」的情歌

人人都有一雙帆布鞋，參考這10 套穿搭硬是比別人更時髦

最容易心軟的3大星座！巨蟹為朋友赴湯蹈火、處女弱點是感情

你敢游嗎？604公尺高的「懸空透明泳池」挑戰膽量　宛如漂浮在壯闊峽灣上 歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看 一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做 趙麗穎產後首次復出激瘦！「s曲線」白色禮服美翻　網讚：狀態滿分 短髮控快看！日妞都在瘋「比留川游頭」俐落又有氣勢 最適合圓臉剪的5款短髮　掌握瀏海＋捲度，耳上小男孩髮也OK 日網友票選最有效的10個「減肥法」　第1名瘦小腹最有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面