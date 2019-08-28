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眼尖星探造福粉絲！韓團女星們被發掘的故事大集合　秀智上個廁所就被盯上

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現在南韓第四代女團崛起，許多人會通過經紀公司舉辦的徵選活動獲得當練習生的機會，希望有天可以出道當藝人！不過有些女團成員則是在完全不知情的情況下，在路上被星探發掘後，才意外踏上演藝生涯！只能說太感謝星探們的好眼力，讓我們這些粉絲可以有機會看他們出道！

▲星探發掘韓星。（圖／美人圈）

少女時代 徐玄

徐玄在2007年以女團少女時代出道，8歲那年和親戚出門，在地鐵等車的時候，發現有個怪阿姨直盯著她看，她說：「我以為她是怪人，當時真的覺得很可怕，我們還特地換到另一節車廂，沒想到她一直跟著我們。」隨後，對方遞出一張SM娛樂的名片，並表明自己是星探！後來她拿著名片回家，父母也沒有反對女兒去參加徵選，反而認為「是個很特別的經驗」，就這樣踏上星途路～

▲星探發掘韓星。（圖／美人圈）

Miss A 秀智

▲星探發掘韓星。（圖／美人圈）

前missA成員秀智也不是選秀出身，而是被星探發現的～不過，她被發現的地方不是在大街上，是秀智16歲參加了Mnet舉辦的第一季《Super Star K》光州賽區比賽，被JYP工作人員發現！當時秀智是在預賽開始前去洗手間，JYP工作人員就在這個時候向秀智搭訕～

4minute 泫雅

「小野馬」泫雅2007年以女團Wonder Girls出道的，後加入4 minute成為其中的一員！泫雅被發掘的過程滿特別的，那時爸爸送她到舞蹈班學跳舞，有一次節目來拍攝，剛好拍到她在後方開心晃動的模樣，被相關人員看中表示：「請幫我介紹她～」進而踏上演藝圈這條路！

▲星探發掘韓星。（圖／美人圈）

BLACKPINK Jisoo

Jisoo以女團BLACKPINK出道，推出多首膾炙人口的夯曲，每首主打歌曲的點閱率超快就破億，被封為「怪物新人團」！當年Jisoo在進入YG經紀公司後，曾在YG演唱會上被SM娛樂的星探問：「有成為藝人的想法嗎？」雖然對方積極表示公司的優點，但因為她已經是YG「非公開練習生」了，拒絕提議！

▲星探發掘韓星。（圖／美人圈）

Mamamoo 頌樂

原本要去考空姐的Mamamoo成員頌樂，有一次在弘大參加活動的時候被經紀人相中，開始參加面試，經過幾十次選拔後，最後一次要放棄時，就通過初選進入RBW成為練習生！小編也滿想看到頌樂當空姐的樣子！一定超漂亮～

▲星探發掘韓星。（圖／美人圈）

TWICE SANA

女團TWICE日籍成員Sana長相甜美，是許多人心中的甜美女神！在她國中3年級時，有次和朋友一起逛街的途中，被JYP經紀公司的工作人員發掘，當時她因為是韓劇《夢想起飛Dream High》的影迷，在聽到是祐榮、秀智所屬經紀公司後，便同意對方的提議進入JYP當練習生～上廁所也能遇到星探！特搜「在路上被星探發掘」的韓國女團成員，《德魯納酒店》康美娜竟然也是這樣出道的！

▲星探發掘韓星。（圖／美人圈）

GU9UDAN 康美娜

▲星探發掘韓星。（圖／美人圈）

最近有看《德魯納酒店》的劇迷對康美娜一定不陌生！原本是出身參演Mnet企劃的韓國第一個「經紀公司大型企劃女團」生存實境節目《PRODUCE 101》，入選成為YMC Entertainment旗下期間限定女子組合I.O.I成員，2017年以gu9udan成員活動中～美娜是去考試的路上被jellfish星探發掘，當時的美娜身材較圓潤，現在成功瘦下來後，圈粉無數阿！

IZ*ONE 金玟周

▲星探發掘韓星。（圖／美人圈）

金玟周2018年參加韓國Mnet舉辦的選秀節目《PRODUCE 48》，最終票選第11名入選IZ*ONE！金玟周是在中學的時候，去當志工服務被星探發掘！只能說星探的工作真的太難當了，要找到有潛力的人當藝人，要有非常的眼力跟經驗呢！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@seojuhyun_s、@skuukzky、@hyunah_aa、@sooyaaa__、@blackpinkofficial、@mamamoo_official、@twicetagram、@gu9udan、@official_izone、JYP ENTERTAINMENT、CUBE ENTERTAINMENT

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓星, 女團, 星探發掘, 秀智, 泫雅
fashion.net

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