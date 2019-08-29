剪對換張臉！4招找出最適合瀏海、長短髮，顴骨、鼻樑是重點

髮型可以說是女孩的第二張臉蛋，選對髮型不只大大提高顏值，還能創造迷人巴掌臉呢！韓妞4招找出蜜糖髮型，幫你快速找到命定髮型，瘦臉又顯嫩！

＃根據「鼻樑高度」

鼻子屬五官的中庭位子，高挺的鼻樑會讓臉部更加立體，因此，擁有漂亮鼻子的女生非常適合剪「瀏海與短髮」，這類短髮型能有效凸顯五官，將高挺鼻子與五官的優點再強調、精緻化～

相反的，五官若較平便建議選擇「露額瀏海搭配中長髮」來協調五官，營造溫柔小姊姊氛圍。

＃根據「髮際線」

髮際線較高、或額頭較高的女生，非常建議剪瀏海來修飾。不過比起齊劉海與娃娃瀏海，近期大勢流行的「氧氣瀏海」可是更減齡時髦的選擇唷！將額頭若影若現的露出，同時搭配上及肩的鎖骨髮，是瘦臉又稚嫩！

相反地，額頭比較短的女生，就不建議剪瀏海，那會讓臉看起來更短圓的～

＃根據「顴骨」

高顴骨會讓女生的五官看起來更加立體，但同時也會產生高冷難以親近的感覺。因此，這類型女生其實不適合剪劉海，瀏海容易讓視覺注意力自然聚焦在顴骨上，看起來就容易大臉。最建議的髮型是中分，並搭上臉頰兩側的「小碎髮」來修飾、弱化臉型輪廓。

＃根據「臉型」

最後，也最關鍵的選髮型要素是「臉型」，畢竟徹底了解自己臉型後才能不失誤、找到最小臉的蜜糖髮型呀！若臉部外輪廓、下巴比較圓潤的人，是不建議剪瀏海，那會讓圓臉看起來更圓潤。反而更應該選擇中、旁分瀏海，搭配長髮來修飾、拉長視覺上得臉型。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@louis0387、@ayanon57、@hearts_dh、@chahong.review_official、pinterest

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