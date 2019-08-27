貝克漢拉女兒跳水　哈珀穿名牌泳裝挺小圓肚搶鏡

▲貝克漢（右）拉著穿Chloe泳裝的哈珀跳水，她的小圓肚很搶鏡。（圖／達志）

記者陳雅韻／台北報導

英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）與「貝嫂」維多莉亞，近日帶兒女到南法與英國國寶級歌手艾爾頓強一起度假，在他的豪華遊艇上曬太陽。最搶鏡的莫過於貝克漢拉著8歲女兒哈珀一起跳海，穿著Chloe雙馬圖案白色泳衣的哈珀挺出圓圓肚，超級吸睛！

▲哈珀（左）吃冰棒享受假期。（圖／達志）

出身名人家庭，哈珀從小跟隨爸媽時尚腳步，穿過無數精品童裝，Chloe是她的愛牌之一，當天她與媽媽維多利亞都穿白色系服裝，她選穿Chloe雙馬圖案白色泳衣，讓她的小圓肚更明顯，此款式在巴黎精品童裝網站MELIJOE.COM已是折扣品，特價約3400元。

▲Chloe Mini Me系列雙馬圖案泳裝（左）目前折扣價約3400元，相同圖案延續至秋冬款洋裝。（圖／翻攝MELIJOE.COM）

雙馬圖案設計不僅出現在Chloe春夏系列泳裝、T恤等單品，秋冬也繼續沿用此元素，推出外套、洋裝等款式，有哈珀這位小小時尚icon示範，為品牌增加不少能見度，她上個月在邁阿密水上樂園穿的英國平價品牌NEXT約700元的長袖防曬泳衣，迅速被搶光。

▲貝克漢上個月與哈珀在邁阿密水上樂園玩，哈珀穿約700元NEXT長袖防曬泳裝。（圖／翻攝davidbeckham IG）