美美項鍊想一次都戴上　掌握3TIPS多層次搭配才不顯雜亂、更時髦

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這幾年開始，首飾部分不論是耳環、項鍊還是戒指，流行起了層層疊疊的戴法，一邊耳朵戴三個耳環、十隻指頭就戴了五個戒指，項鍊更是兩、三條以上搭配都很常見，一開始或許是出自於貪心，但後來也演變成了一種時髦穿戴方法，不過項鍊的大小、長度更是差異甚大，要怎麼搭配才不會亂七八糟、弄巧成拙呢？
＃頸鍊＋項鍊
項鍊疊戴最簡單、不出錯的方式就是選擇「兩條」，通常一短一長是最好的搭配，許多女孩會採用頸鍊＋項鍊，對於脖子在視覺上很有修長的效果，且兩者也互相不掩蓋，即使分屬不同風格，反而更能展現獨有的品味。
▲頸鍊的修飾效果相當好。（圖／翻攝自IG@anidundo、@star_jewelry_girl）
＃一個「大」重點
如果想要更吸睛一點，就可以挑選一款大小、樣式比較突出的款式，而其他用來搭配的項鍊就必須低調一些，畢竟特殊項鍊自然能吸引目光，所以焦點只需一個足矣，這樣搭配比較不顯單調，又能藉由低調凸顯高調的質感。
▲目光焦點只需要一個就好。（圖／翻攝自cincostore）
＃同類型多層次搭配
如果功力不夠高深，一次戴到三、四條以上，就很容易讓搭配變得眼花撩亂，想要多層次一些最保險的方法就是採用「同類型」，綴飾的大小、風格挑選同一種，而長度可以由短到長，增加層次效果；想要豐厚的感覺，也可以挑選長度都差不多的款式，重疊、交織的樣子也別有一番風味。
▲由短到長是最常見的配戴方式。（圖／翻攝自IG@chiaraferragni、@star_jewelry_girl、@anidundo）