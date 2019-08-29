fb ig video ETtoday search mobile

美美項鍊想一次都戴上　掌握3TIPS多層次搭配才不顯雜亂、更時髦

> >

編輯／JJ

這幾年開始，首飾部分不論是耳環、項鍊還是戒指，流行起了層層疊疊的戴法，一邊耳朵戴三個耳環、十隻指頭就戴了五個戒指，項鍊更是兩、三條以上搭配都很常見，一開始或許是出自於貪心，但後來也演變成了一種時髦穿戴方法，不過項鍊的大小、長度更是差異甚大，要怎麼搭配才不會亂七八糟、弄巧成拙呢？

＃頸鍊＋項鍊

項鍊疊戴最簡單、不出錯的方式就是選擇「兩條」，通常一短一長是最好的搭配，許多女孩會採用頸鍊＋項鍊，對於脖子在視覺上很有修長的效果，且兩者也互相不掩蓋，即使分屬不同風格，反而更能展現獨有的品味。

▲項鍊多層次搭配。（圖／翻攝自品牌IG）

▲頸鍊的修飾效果相當好。（圖／翻攝自IG@anidundo、@star_jewelry_girl）

＃一個「大」重點

如果想要更吸睛一點，就可以挑選一款大小、樣式比較突出的款式，而其他用來搭配的項鍊就必須低調一些，畢竟特殊項鍊自然能吸引目光，所以焦點只需一個足矣，這樣搭配比較不顯單調，又能藉由低調凸顯高調的質感。

▲項鍊多層次搭配。（圖／翻攝自品牌IG）

▲目光焦點只需要一個就好。（圖／翻攝自cincostore）

＃同類型多層次搭配

如果功力不夠高深，一次戴到三、四條以上，就很容易讓搭配變得眼花撩亂，想要多層次一些最保險的方法就是採用「同類型」，綴飾的大小、風格挑選同一種，而長度可以由短到長，增加層次效果；想要豐厚的感覺，也可以挑選長度都差不多的款式，重疊、交織的樣子也別有一番風味。

▲項鍊多層次搭配。（圖／翻攝自品牌IG）

▲項鍊多層次搭配。（圖／翻攝自品牌IG）

▲由短到長是最常見的配戴方式。（圖／翻攝自IG@chiaraferragni、@star_jewelry_girl、@anidundo）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

項鍊, 項鍊疊搭, 多層項鍊, 穿搭
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

韓流女神撞衫慘劇！尹恩惠象腿讓人驚呆　秀智、潤娥顏值體態一等一

日本網友五個月瘦出六塊肌！超狂「4分鐘間歇運動」吸上萬人朝聖

1天只要10分鐘！4動作學起來，兩周就能剷除惱人「腰間肉」

剪對換張臉！4招找出最適合瀏海、長短髮，顴骨、鼻樑是重點 IU《德魯納酒店》換裝秀　「高級感絲質睡衣」竟2000元有找 管他撞不撞包！　李晶晶、蔡依林背回LV Speedy 戀愛就變「傻」的3大星座女！處女精明全消失、金牛付出無止境 第1名不意外！談戀愛習慣擺爛，要你主動提分手的星座TOP3 男人也該擁有小藍盒！Tiffany推出男士專屬系列　近100種全新設計 眼尖星探造福粉絲！韓團女星們被發掘的故事大集合　秀智上個廁所就被盯上

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面