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爛迷必買！貼圖冠軍「白爛貓」首次聯名飾品　肉肉貓墊戒指超療癒

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▲白爛貓 x STORY故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲白爛貓 x STORY故事銀飾聯名即將開賣，爛迷們必買。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

熱門貼圖人物白爛貓（LanLanCat），白目又浮誇的日常對話深受廣大網友喜愛，現在粉絲們終於如願，台灣飾品品牌STORY故事銀飾找來作者麻糬爸聯手推出白爛貓銀飾，可愛造型包括戒指、項鍊、手鍊等，勢必掀起一股爛迷潮流。 

▲白爛貓。（圖／品牌提供）

▲白爛貓 x STORY故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲白爛貓 x STORY故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲獨特的OT扣設計一秒戴上，達摩爛爛純銀項鍊NT$2,280。（圖／品牌提供）

STORY故事銀飾過去曾經聯名三麗鷗、RODY跳跳馬、熊讚等多個角色，如今找來白爛貓，顛覆以往周邊商品的印象，連輕珠寶也能很療癒。首發經典系列共有10款，以白爛貓大頭為主要設計元素，配上具有代表性的立體87環，獨特的OT扣設計一秒戴上，瞬間融化人心。

▲白爛貓。（圖／品牌提供）

▲白爛貓。（圖／品牌提供）

▲白爛貓 x STORY故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲白爛貓 x STORY故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲LanLan純銀戒指貓奴必敗NT$2,520；純銀項鍊（女）NT$2,280。（圖／品牌提供）

另外，像是極具工藝價值的LanLan純銀戒指，使用3D列印技術打造，無論是貓耳、身體條紋以及鼻子嘴巴到貓掌的全立體展現，內側還有浮凸的小肉墊，整體精巧細緻的設計非常吸睛，適合貓奴們收藏。

▲白爛貓 x STORY故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲白爛貓 x STORY故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲1787純銀耳環組多種人物超療癒，NT$1,787。（圖／品牌提供）

想要符合日常佩戴，1787純銀耳環組是最佳首選，角色除了白爛貓之外、麻糬、臭跩貓、那條魚、甚至討厭的星期一通通有，同時也提供針式與夾式的選擇，可愛又不失質感。

▲白爛貓 x STORY故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲白爛貓 x STORY故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲白爛貓專屬包裝，首飾盒宛如書本一樣可愛。（圖／品牌提供）

此外，專屬包裝也十分有趣，書本造型的首飾盒裡面有方便隨身攜帶的品牌絨布袋，還有貼心的防氧化夾鍊袋，到最底部還可看到白爛貓、臭跩貓、麻糬等好夥伴手牽手，超對粉絲們的胃口。目前聯名系列將在9月1日正式開賣，感興趣的粉絲們手刀搶一波吧。

與此同時，德國飾品品牌THOMAS SABO找來英國時尚歌手瑞塔歐拉（Rita Ora），佩戴神秘貓咪墜飾拍攝宣傳片，以高冷形象演繹此次貓咪造型首飾系列，包括戒指、手鍊以及長鍊，根本在召喚貓奴出手，無論是佩戴在指尖、手腕或是頸肩上，都可愛破表。

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關鍵字：

白爛貓, LanLanCat, 飾品, 聯名, 貼圖, LINE, STORY, 故事銀飾
fashion.net

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