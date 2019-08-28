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鞋中鞋的概念！Nike攜手ISPA推出超高筒「太空」兩穿防水鞋

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編輯／Duke

具有透氣、速乾、排汗等功能的服飾或鞋款，會在台灣如此火紅，全都是因氣候的緣故，然而在眾多品牌之中，Nike與Adidas皆有推出透氣、防水的鞋款，不過，今天要帶各位介紹的為Nike攜手ISPA（IMPROVISE、SCAVENGE、PROTECT、ADAPT）打造的超時尚兩穿防水鞋。

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲一鞋兩穿的Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

這雙以機能為主題打造的鞋款，名為Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA，共推出黑、銀2色，是一款採用Nike Air Vapormax FK為主體，並搭配具有「超高筒」設計的防水面料鞋套，其中，如果各位不想有這麼前衛的「太空」設計，還能夠將鞋套拆卸下來，而裡頭是一雙普通的Nike Air Vapormax FK藍色與黑色款，完全就是「鞋中鞋」的概念，相當適合穿於台灣潮濕多雨的天氣。

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲黑色的防水面料鞋套搭配藍色款的Nike Air Vapormax FK。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲擁有「太空」的設計，並且還能夠將鞋套拆卸下來。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

目前這雙Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA尚未於台灣上市，不過，已經可以透過SNS（Sneakersnstuff）、END.等國外網站購得，SNS售價為美金275元（約台幣8,500元）、END.售價為美金299元（約台幣9,250元），有興趣的朋友都可以前往上述2家的官網購買哦！

此外，同樣以機能服飾出名的The North Face，近期也推出了一款採用Gore-Tex材質的襪套鞋，其設計簡單且運用登山外底提升舒適度，最後於後跟處加入The North Face的Logo，是一雙登山、走路與機能兼具的鞋款，共推出黑、灰2色，目前已於Goldwin官網開賣，售價為日圓20,520元 （約台幣6,150元）。

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲Nike Air Vapormax FK Vapor ISPA、TNF襪套鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff、Goldwin、END.）

▲設計簡單且運用登山外底提升舒適度的The North Face襪套鞋。（圖／翻攝自Goldwin）

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關鍵字：

台灣, Nike, Adidas, ISPA, AirVapormax, 太空, 防水鞋套, SNS, END, Gore-Tex, TheNorthFace, Goldwin
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