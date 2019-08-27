fb ig video ETtoday search mobile

管他撞不撞包！　李晶晶、蔡依林背回LV Speedy

> >

▲▼LV Speedy 。（圖／翻攝Jolin,李晶晶,Chiara Ferragini IG,翻攝LV官網）

▲李晶晶背LV經典Monogram帆布Speedy包。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

記者陳雅韻／台北報導

幾年前走在台北街頭，LV（Louis Vuitton，路易威登）標誌性Monogram帆布製成的Speedy包撞包率超高，不少OL都收藏一款。近來這股熱潮再起，天后蔡依林（Jolin）、名媛李晶晶、義大利時尚部落客Chiara Ferragni都背回Speedy包，快把你衣櫃的那個包找出來吧！

▲▼LV Speedy 。（圖／翻攝Jolin,李晶晶,Chiara Ferragini IG,翻攝LV官網）

▲Jolin旅行時也背Monogram Speedy包。（圖／翻攝jolin_cai IG）

LV Speedy從1930年問世以來已有近90年的歷史，當初是專為旅遊人士設計，由行李袋Keepall縮小而來，皮革卷邊手柄、標誌刻紋掛鎖都是招牌特色。1968年優雅女星奧黛麗赫本特別訂製小尺寸，成為最為人熟知的Speedy 25，2011年則在原本的包上加了一條可拆下的牛皮背帶，正是可拎可背的Speedy Bandouliere。

▲▼LV Speedy 。（圖／翻攝Jolin,李晶晶,Chiara Ferragini IG,翻攝LV官網）▲▼LV Speedy 。（圖／翻攝Jolin,李晶晶,Chiara Ferragini IG,翻攝LV官網）

▲最經典的Speedy Bandouliere 25包（左）48,300元，秋冬新款Speedy Bandouliere 25配色活潑58,500元。（圖／翻攝LV官網）

因旅行而生的Speedy成為Jolin的旅行良伴，與李晶晶都背經典的Monogram帆布款；義大利時尚部落客Chiara Ferragni則挖出2008年LV與藝術家Steven Sprouse合作的塗鴉款Speedy包，證明只要搭得好就是時尚。每季Speedy包都有新款加入，秋冬推出Damier帆布包身搭配紅提把、藍背帶款式，更活潑了。

▲▼LV Speedy 。（圖／翻攝Jolin,李晶晶,Chiara Ferragini IG,翻攝LV官網）

▲義大利時尚部落客Chiara Ferragni背LV 2008年與藝術家Steven Sprouse合作的塗鴉款Speedy包。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG）

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, 蔡依林, Jolin, 李晶晶, Speedy
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

貝克漢拉女兒跳水　哈珀穿名牌泳裝挺小圓肚搶鏡

名模「上空」任老公拍　巨乳造型浮板超幽默

劉嘉玲背寶格麗水桶包視覺減齡！　俏麗設計還有LV

百億身家網紅慶22歲生日　樂收土豪風鑽石項鍊 林志穎老婆戴近3萬元的漁夫帽　快手搶Dior秋冬新貨 快筆記！　歐巴鄭雨盛26日來台挺浪琴表101店開幕 G-SHOCK泥人錶升級變超輕　SEIKO高端運動錶拚精準 名模穿氣球袖白紗快走光　名媛典雅婚紗完勝 陳冠希9萬排球寵女還不夠　入手LV跳繩 七夕備禮不用偷量戒圍　經典手鍊、耳環傳情最浪漫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面