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秀智新髮色亮相！襯紅潤氣色、不挑膚　網讚：女神降臨

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編輯／JJ

相信「國民初戀」裴秀智是許多人心目中的女神吧～五官清秀即使不化妝、淡妝就很美，給人一股親切的鄰家女孩之感，又十分有氣質，近期秀智參加品牌活動時以一頭深紫紅色長髮現身，與以往造型有別，大家很快就發現了，引來網友們紛紛大力盛讚：新髮色太美了、根本女神！

▲秀智紫紅髮色。（圖／翻攝自秀智IG、小紅書）

▲秀智新髮色亮相。（圖／翻攝自IG@skuukzky）

秀智的肌膚白皙，但因為偏向暖色調，所以以往的髮色幾乎都是棕色、淺棕色，帶點橘調，使她整個人看起來活潑又溫暖，或許太深或是純黑、偏冷調的髮色就不太適合她，但這次出席活動秀智的深紫紅色頭髮讓她看起來特別顯白！深色髮中帶點紅、紫色調，能夠提托出臉頰的紅潤感，就不會顯得膚色死白或是濁濁的，非常適合她！

▲秀智紫紅髮色。（圖／翻攝自秀智IG、小紅書）

▲秀智維持棕色髮造型非常久，這是首次嘗試深紫紅色呢～（圖／翻攝自IG@skuukzky）

女星們因為工作需求，時常需要替換髮色，像這樣子的深紫紅、酒紅色，一直以來也蠻受大家歡迎的，像是BLACK PINK的Lisa（漸層感）與朴信惠也都染過，如果同樣的色調再淺一些的話，就會像Pony這樣更偏紫色。

▲秀智紫紅髮色。（圖／翻攝自秀智IG、小紅書）

▲許多女星們也曾嘗試過。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@ssinz7）

這款深紫紅色一點都不難駕馭，而且長髮、短髮都適合，染膩了棕色，又不敢挑戰太淺的顏色的話，深紫紅色絕對是個好選擇，看起來俐落，但又多了一點溫柔感，耐看又很特別～

▲秀智紫紅髮色。（圖／翻攝自秀智IG、小紅書）

▲是個長、短髮都能放心嘗試的顏色。（圖／翻攝自小紅書@你的小wewe、@Iris_zzzzyx）

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關鍵字：

髮型, 髮色, 染髮, 秀智, 深紫紅色, 酒紅色
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