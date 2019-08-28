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保濕也能不黏膩！泡泡面膜、降溫噴霧　幫你清爽度過炎熱夏日

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▲保濕不黏膩！泡泡面膜清爽又好玩。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲夏季保養最怕黏膩、厚重，但可別因此不保養。(圖／翻攝IG@koodal_official、@3.48kg)

記者張毓容／綜合報導

雖然人人都知道保濕很重要，但高溫濕熱的夏季，讓人對於感覺就很滋潤的保濕產品提不起勁，只想擦一些質地清透、吸收快的清爽保養品。有鑑於此，面膜權威PETER THOMAS ROTH彼得羅夫於2017年就推出雲朵極潤水凝系列，主打能為肌膚保濕增添活力水分，但又擁有如雲朵般的輕盈質地，一推出就擁有高人氣，今年更加碼推出泡泡面膜和保濕噴霧2款新品，不論是盛夏保養、換季保濕或敏弱肌養護都能完整達成。

▲保濕不黏膩！泡泡面膜清爽又好玩 。（圖／翻攝IG）

▲角質層含水量充足，肌膚才會水嫩透亮。(圖／翻攝IG@thanks_kim)

 人體有70%是水分，而肌膚基礎保養中最重要的一環也就是保濕。肌膚保濕最主要的功能在於保持表皮角質層的正常含水量，使其維持在20~35%。而當角質層含水量低於10%，角質層就處於乾荒狀態，肌膚會變得粗糙、暗沉無光，感覺緊繃不適。

如果缺水狀況一直無法得到緩解，將可能出現脫皮、脫屑等現象，甚至在兩頰與眼周出現乾紋，一旦紋路出現，整個人看起來就老5歲！尤其在盛夏時節，長時間待在冷氣房，或頻繁地進出室內外近10 度溫差環境中，以及無可避免地受到日曬紫外線侵襲時，更容易讓肌膚面臨乾荒危機。

▲保濕不黏膩！泡泡面膜清爽又好玩。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲保濕不黏膩！泡泡面膜清爽又好玩。（圖／翻攝IG、品牌提供）

 ▲彼得羅夫 雲朵極潤水凝泡泡面膜，120ml，NT$2,100；雲朵極潤水凝保濕噴霧，150ml，NT$1,200。（圖／品牌提供）

彼得羅夫「雲朵極潤水凝系列」利用專利高濃度玻尿酸配方，協助肌膚吸收空氣中的水分，可為肌膚快速保濕並撫平細紋，並添加多重礦物質、分子釘、蠶絲蛋白等保濕成分，更特別選用不黏膩、不厚重的配方，讓質地如雲朵般輕盈好吸收。

全新推出的水凝泡泡面膜，一擠出就會在肌膚上不斷起泡，5分鐘內就可零死角包覆全臉，為肌膚快速補水保濕，解除乾荒危機，即使沖洗後也能持續作用；全新保濕噴霧中也含有高濃度玻尿酸，可滋潤保濕，有助於減少乾紋及毛孔粗大，維持油水平衡，可隨身攜帶，隨時幫肌膚降溫補充水分。

 市面上也越來越多清爽型的保濕護膚品，像是Giorgio Armani新推出的黑霜和連敏感肌膚也能用的IOPE呵護凝凍，都是質地輕盈，又能保濕潤澤的好選擇。

▲保濕不黏膩！泡泡面膜清爽又好玩。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟輕乳霜，50ml，NT$15,000。（圖／品牌提供）

被暱稱為「Armani黑霜」的黑曜岩新生奇蹟輕乳霜蘊含95%高濃度天然珍稀修護能量，搭配獨特輕盈羽幻紗轉換質地，一抹接觸到肌膚後瞬間轉換成薄紗精油質地，5秒後完整吸收，使肌膚立刻滋潤透亮有感，給予肌膚澎潤柔嫩的細緻膚觸。

▲保濕不黏膩！泡泡面膜清爽又好玩。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲IOPE 全能親膚敏感呵護凝凍，50ml，NT$1,080。（圖／品牌提供）

添加3大修復成分，溫和低刺激配方的全能親膚敏感呵護凝凍，是由大受好評的呵護柔膚霜打造出的清爽滋潤凝凍，不含乳木果油及硬脂酸、質地更清爽滑順好吸收，可針對兩頰、鼻樑容易有油光的部位，或依據季節及不同肌膚狀況做更聰明的分區保養。

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關鍵字：

保濕, 夏季, 夏天, 保養, 清爽, 輕盈, 不黏膩, 泡泡面膜
fashion.net

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