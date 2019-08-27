失戀必備神器！惡搞品牌推出「衛生紙耳環」　戴上大哭憂鬱全掃光

▲追劇愛哭鬼必備，衛生紙耳環廢到笑。（圖／翻攝自Unnecessary Inventions）

編輯／Ann

大家應該都有在追劇、失戀時，情感太投入而淚流不停的經驗。現在終於有小物能解決你找不到衛生紙的困擾，專門設計惡搞以及無用物品聞名的品牌「Unnecessary Inventions」，近日推出一組衛生紙耳環，實在廢到笑，吸引30萬粉絲朝聖。

▲這款耳環能夠解決你在追劇時找不到衛生紙的煩惱。（圖／翻攝自Unnecessary Inventions）

愛哭鬼們在追劇或是情感太豐富，控制不住淚水時，有款發明專門為你量身打造。擅長設計無用發明的品牌Unnecessary Inventions，擁有30萬粉絲高人氣，近期也因為這款小物登上熱搜。那就是衛生紙耳環，在外觀上就是縮小版的捲筒式衛生紙，製作成了耳夾造型，讓你在追劇時，輕輕向上一戴，就能夠免去尋找衛生紙的煩惱。

▲不僅方便攜帶，還能夠重複更換衛生紙。（圖／翻攝自Unnecessary Inventions）

並且這款耳環還能夠重複替換衛生紙，就算是哭掉一整包也沒關係，換上新的紙巾之後，就能夠再度抽取使用。看到畫面中的模特示範的模樣，簡直是廢到笑，引來眾多網友回應，「無用發明笑慘」、「到底為什麼不把衛生紙放旁邊」、「愛哭鬼必備。」不過目前商品僅為設計理念，還沒有公開販售，或許大家可以期待一下衛生紙耳環誕生的畫面。

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