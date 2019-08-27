fb ig video ETtoday search mobile

「喀什米爾之王」魅力無限　小清新王珞丹、霸氣惠英紅搶著穿

> >

▲▼ Brunello Cucinelli秋冬。（圖／翻攝Brunello Cucinelli微博）

▲（左起）王珞丹穿出清新質感魅力，惠英紅則詮釋帥氣不羈感。（圖／翻攝官方微博）

記者張妤瑄／台北報導

時尚的世界，腳步總是特別緊湊，雖然是外日頭炎炎，但各大服裝品牌早已陸續將早秋、秋冬服裝上架，義大利「喀什米爾之王」Brunello Cucinelli（BC）今（8／27）在台發表秋冬男女裝，可以看到女裝注入男裝魂，男裝注入50年代復古元素，在極簡設計中尋找新鮮感。

▲Brunetto Cucinelli 2019 秋冬系列。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲Brunello Cucinelli秋冬男女裝都帥。（圖／品牌提供）

35歲的王珞丹、59歲的惠英紅，近期都拜倒在BC的魅力之下，只見王珞丹穿上淺米色的針織毛衣搭配同色長裙，畫上一抹紅唇，自帶高級質感；惠英紅則選穿格紋西裝，搭配黑色寬版腰封，營造帥氣又霸氣的影后風範。相隔不同世代的兩位女星，用BC反璞歸真地帶出個人特質，告訴人們何謂質感穿搭。

▲▼ Brunello Cucinelli秋冬。（圖／翻攝Brunello Cucinelli微博）

▲▼ Brunello Cucinelli秋冬。（圖／翻攝Brunello Cucinelli微博）

▲Brunello Cucinelli平易近人的設計，能輕易帶出個人特質，也讓女星們全都深陷在它的魅力之下。（圖／翻攝官方微博）

綜觀秋冬系列大地色系是一貫的主軸，加入湖藍、葡萄紫等帶出女性柔美與男性優雅，女裝款式融合70、80、90年代元素，揉和男生工裝、闊腿褲、連身褲版型，營造帥氣不羈的女子魅力。70年代流行的高領也不可少，透過搭配襯衫、V領衫營造層次感，再套上一件男性化的劍領西裝外套，打造堅毅風格。

▲Brunetto Cucinelli 2019 秋冬系列。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲Brunetto Cucinelli 2019 秋冬系列。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲李曉涵著造型羊毛外套（NT$155,800）、緞面T-Shirt（NT$58,900）、腰帶斜紋紙袋褲（NT$47,700）、飾珠光短筒靴（NT$50,100）。（圖／品牌提供）

異材質拼接玩出變化與心意，將帥氣的羊皮拼接柔美的烏干紗，或是以輕便棉質拼接烏干紗，讓人透過帥氣外表帶出性感輕盈的面貌。當然，招牌的珠光線無所不在，細膩的點綴在領口後方、褲管側邊等，低調點亮整體穿搭；並用「熱沖」、「熱壓」技術，雕出複雜的緹花圖紋，或是將皮革處理成金銀箔色調的皮紋。

▲Brunetto Cucinelli 2019 秋冬系列。（圖／Brunello Cucinelli提供） ▲Brunetto Cucinelli 2019 秋冬系列。（圖／Brunello Cucinelli提供）


▲快來逛逛「喀什米爾之王」Brunello Cucinelli 2019秋冬系列。（影／記者張妤瑄攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

男裝以50年代風格為出發，用寬鬆不緊身的剪裁塑造出男士的優雅風範，皮衣是秋冬重點單品，能搭配西裝營造優雅公子範，也能搭配運動風格的服裝營造壞壞不羈感，是相當實用的搭配單品。在做工方面也下功夫，如將羊皮磨成霧面麂皮觸感，或用奧地利鵝絨製成輕羽絨外套，滿足男士各個場合的著裝需求。

▲Brunetto Cucinelli 2019 秋冬系列。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲Brunetto Cucinelli 2019 秋冬系列。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲男裝以50年代為主軸，皮衣搭配正裝或運動風格，都能詮釋出不同個性。（圖／品牌提供）

關鍵字：

喀什米爾之王, Brunello Cucinelli, BC, 時尚穿搭, 王珞丹, 惠英紅
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！

他住「殺人凶宅」　從詭異「咕嚕、咕嚕」語音留言發現可怕真相

「性感老人」曾之喬撞包歐陽娜娜　靠薄透上衣清涼尬贏19歲少女

林志玲穿高衩禮服祝大家七夕快樂　辣尺度讓粉絲認證「嫁對人」 孫芸芸辣輸妹子！　曾之喬「性感蕾絲背心」電梯辣照太強 陳喬恩自笑「陳4歲」　站滑板耍帥雙腳露餡「萌度破表」 林志玲寫下放閃宣言　「眼裡滿是愛情」人妻電力超強，粉絲公開求婚 日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤 運動前、中、後「正確進食法」　快速養成夏日火辣S線 「KAWS最終聯名」宣佈補貨日期！ 粉絲們預備當搶貨喪屍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面