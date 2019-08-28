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韓流女神撞衫慘劇！尹恩惠象腿讓人驚呆　秀智、潤娥顏值體態一等一

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▲尹恩惠、秀智、潤娥。（圖／CFP）

▲尹恩惠、秀智撞衫，不過卻因為身材引起討論。（圖／CFP）

記者張妤瑄／台北報導

南韓女神級女星尹恩惠、裴秀智、潤娥，近期不約而同穿上法國精品BALMAIN軍裝風格短洋裝，西裝剪裁讓仙氣飄飄的女星，散發出英氣性感味道。不過把三人穿搭擺一起，尹恩惠明顯下盤壯碩，讓網友驚呆，寫下「尹恩惠發福」的評論，甚至還認為「尹恩惠不如從前」。

▲▼ 。（圖／翻攝私服街拍微博）

▲尹恩惠下盤明顯壯碩，讓網友驚呆了。（圖／翻攝私服街拍微博）

一場撞衫因為身材引起一連串討論，也讓出道多年一直飽受嬰兒肥困擾的尹恩惠，再度因為身材捲入話題中心，不過她近來作品不多，也許因此對身材管理略顯「放鬆」，似乎也是合情合理。

▲尹恩惠、秀智、潤娥。（圖／CFP）

▲尹恩惠明顯發福，因身材引起討論。（圖／CFP）

由於BALMAIN該件連身軍裝西外，下襬直逼大腿根部，也因此對身材要求更加嚴苛，但穠纖合度的秀智穿上，漂亮又性感，一雙大長腿也很惹火；扁身的潤娥，穿起來則相對少了氣勢，反而沒有漂亮中帶點壞壞感的氣場，直接變成優雅千金感。

▲尹恩惠、秀智、潤娥。（圖／CFP）

▲潤娥。（圖／CFP）

▲秀智、潤娥穿上同一件西裝洋裝，各自詮釋出自己的風格。（圖／CFP）

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同衣不同人穿搭，除了撞衫尷尬之外，連顏值、身材都會被放大檢視，而這局看來是擁有完美S曲線的秀智勝出了！

▲尹恩惠、秀智、潤娥。（圖／CFP）

▲秀智的完美曲線，讓她成為這場撞衫記的冠軍。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

尹恩惠, 潤娥, 林允兒, 裴秀智, 秀智, 時尚穿搭, 撞衫, BALMAIN
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