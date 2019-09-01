睡前按摩3步驟雕塑腿型還能消水腫　加碼3款超好用按摩油

編輯／JJ 圖／翻攝自小紅書@沇沇lily、品木宣言、屈臣氏、無印良品

想要擁有完美的腿部線條是每個愛美女孩所追求的，當然瘦腿要運動是無可避免的，但是運動完也別忘了「按摩」！才能讓肌肉長往正確的方向，而且就算不運動，只要每天養成按摩10分鐘的習慣，不久後也能有巨大差別～按摩腿部不僅能消水腫、消除疲勞，雕塑腿型的同時更能保養肌膚，以下就來看看超簡單三步驟。

STEP.1 雙手環捧腿部，從小腿提拉至大腿

最基本的按摩手法非常簡單，先將雙手捧著腿，從腳踝處順著往上提拉，直到大腿根部，能有效幫助血液循環，緩解一整天疲勞，光是這個動作就能讓腿部舒緩許多。

STEP.2 雙手反方向扭轉

左右手大範圍的交錯扭轉腿部的肉，就像是擰毛巾的方式，可以特別針對肥胖的大腿內側，一邊持續按摩1～2分鐘，力道不用太大，否則大腿內側肌膚柔嫩，容易紅腫喔～

STEP.3 用指節刮腿兩側

兩隻手握拳，利用左右手的第二指節，從腳踝處順著腿部兩側往上刮，直至大腿根部，模仿的是刮痧棒的原理，卻不這麼刺激，能夠達到雕塑的效果，對於小腿肚、小腿肌部分可以特別加強。

《按摩產品推薦》

另外，大家也別忘記在做身體保養按摩之前，要先在皮膚上塗抹按摩霜、油類才不會造成肌膚過度拉扯，也比較不會痛喔！以下三款都是網友真心推薦的。

＃品木宣言 漫步在雲端腿部舒緩霜150ml NT＄1,150

對於某些需要久站的行業來說，每天給腿部的負擔都很大，非常需要得到舒緩，隔天才能繼續奮戰，從事久站行業的網友都大力推薦這款品木宣言的腿部舒緩霜，使用後雙腿痠軟、腫脹情況改善非常大！搭配按摩更能事半功倍。

＃Bio oil百洛專業護膚油60ml NT＄425

專櫃品質當然比較昂貴，不過一般藥妝店也能買到好物，許多孕婦喜歡買來預防妊娠紋而擦的百洛專業護膚油，平時拿來當作按摩油也很不錯，而且百落護膚油的滋潤度很好，不會過於油膩，還有改善暗沉、除疤痕的功效，使用它來按摩腿部的同時也順便美肌了～

＃無印良品 保養用橄欖油 200ml NT＄610

這款是無印良品的隱藏好物之一，身體保養商品中的這款保養用橄欖油是一個萬用法寶，只要是身體感到乾燥的部位都可以用來保濕，成分單純令人放心，當然拿來當作按摩油也非常適合，除了這款保養用油，無印良品也有販售許多種口味的按摩油～

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