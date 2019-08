Off-WhiteＸNike系列配件為何這麼多？Virgil Abloh：希望大家打造自己的鞋款

編輯/Duke

Off-White X Nike「The Ten」系列自推出以來,其防盜扣、多色鞋帶、標語、橘色補丁等細節,成為了該系列的最大賣點,不過,這個最大賣點也是人們最大的疑問,因為有很多人不懂為什麼買鞋會送這麼多配件,而該問題鞋款設計師Virgil Abloh也給出了答案。

❤️❤️❤️✨® the ultimate idea was that all those extra laces and the zip-ties go to use with all your other pairs of shoes to DIY make your own versions of Off-White™ sneakers. https://t.co/9nJQn29czy