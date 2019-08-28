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車銀優回眸電人　背Samsonite RED包扮最帥職場新鮮人

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▲▼Samsonite RED車銀優,Montblanc 。（圖／品牌提供）

▲南韓男星車銀優為Samsonite RED拍攝2019秋冬形象廣告，釋放魅力。（圖／Samsonite提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

職場新鮮人的上班包到底怎麼選，南韓男團「ASTRO」22歲成員車銀優親自上陣示範，身為Samsonite RED代言人，他換搭2款秋冬新款ALVION後背包，兼具機能與時尚的設計，讓他輕鬆展現都市型男魅力，既符合年輕形象，也不失職場莊重感。

▲▼Samsonite RED車銀優,Montblanc 。（圖／品牌提供）

▲車銀優演繹Samsonite RED ALVION後背包，8,580元。

將於10月20日將來台舉辦首次的個人見面會的車銀優，先透過Samsonite RED最新發布的秋冬廣告釋放魅力，他所示範的ALVION系列共推出2款後背包與1款單肩包，當中後背包強調背起來極為舒適，內部具筆電夾層、底部固定帶可放置外套或雨傘；同系列另有更正式的商務公事包，採用防潑水材質，可肩背、側背或手提，相當實用。

▲▼Samsonite RED車銀優,Montblanc 。（圖／品牌提供）▲▼Samsonite RED車銀優,Montblanc 。（圖／品牌提供）

▲適合職場新鮮人的Samsonite RED ARVERN公事包（左）5,580元，捲式開闔後背包8,580元。

不少商務人士的夢幻品牌萬寶龍（Montblanc），也朝年輕族群靠攏，大師傑作Meisterstück粒面軟皮系列，推出以1980年代音樂錄音帶為靈感的新品，小型皮件飾以卡式錄音帶印花圖案，而大型皮件印有卡式錄音帶盒圖樣，代表小皮件可置入大皮件中，呼應卡式錄音帶放入卡帶盒內，別具巧思，特別是後背包也很適合職場新鮮人呢！

▲▼Samsonite RED車銀優,Montblanc 。（圖／品牌提供）

▲▼Samsonite RED車銀優,Montblanc 。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍大師傑作粒面軟皮混音卡帶系列後背包，28,100元。（圖／萬寶龍提供）

關鍵字：

車銀優, Samsonite RED, 萬寶龍, Montblanc
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