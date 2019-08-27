fb ig video ETtoday search mobile

日本網友五個月瘦出六塊肌！超狂「4分鐘間歇運動」吸上萬人朝聖

> >

▲柊せんせー。（圖／翻攝自推特@柊せんせー）

▲日本網友每天僅花4分鐘運動，五個月變肌肉男。（圖／翻攝自柊せんせーYouTube）

記者鮑璿安／台北報導

減肥是每個人日常困擾的難題之一，日本有名網友在推特釋出了自己的獨門燃脂法，不僅不需要上健身房，更不用節食。只是每天短短4分鐘的8組運動跳，宛如整容般，從大肚腩換來了六塊緊實腹肌，引來上萬次瘋狂轉發。

日本網友柊せんせー原本擁有大肚腩，然而五個月之後直接變出緊實的六塊腹肌，他也在推特上和大家分享自己的減肥方法，馬上獲得上萬人朝聖。柊せんせー表示，他只在家訓練，不依靠健身房以及飲食控制，也就是絲毫沒有節食，就能夠成功甩肉。

▲減肥。（圖／翻攝自柊せんせーYouTube）

▲減肥。（圖／翻攝自柊せんせーYouTube）

▲減肥。（圖／翻攝自柊せんせーYouTube）

立臥撐跳結合TABATA式高強度間歇性訓練，達到高效燃脂。（圖／翻攝自柊せんせーYouTube）

原因就在於他將立臥撐跳（Burpee）結合TABATA（田畑）式高強度間歇性訓練，達到迅速高效燃脂，每天做4分鐘，就能夠使腹肌越來越明顯，整個人也因此纖細許多。影片中，他不斷地重複單一動作，以蹲下姿勢之後再度彈跳起，並且高舉雙手，簡單動作就能訓練到全身，共計8組。當做到尾聲時，柊せんせー整個人都開始喘氣，看得出是相當消耗體力的運動。

而這項運動的秘訣就在於，需要用盡全力，一旦你鬆懈去做，那麼效果就會減半。對此，也有專家提醒，在激烈運動時務必先進行熱身，或是活動膝蓋等關節部位，以免造成扭傷。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Burpee, TABATA, 減肥, 日本, 柊せんせ, 腹肌
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

人人都有一雙帆布鞋，參考這10 套穿搭硬是比別人更時髦

梁靜茹自帶「勇氣」結束9年婚姻　10首伴你我走過「分手快樂」的情歌

最容易心軟的3大星座！巨蟹為朋友赴湯蹈火、處女弱點是感情

你敢游嗎？604公尺高的「懸空透明泳池」挑戰膽量　宛如漂浮在壯闊峽灣上 歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看 一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做 趙麗穎產後首次復出激瘦！「s曲線」白色禮服美翻　網讚：狀態滿分 短髮控快看！日妞都在瘋「比留川游頭」俐落又有氣勢 最適合圓臉剪的5款短髮　掌握瀏海＋捲度，耳上小男孩髮也OK 日網友票選最有效的10個「減肥法」　第1名瘦小腹最有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面