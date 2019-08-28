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韓藝瑟畫「中邪妝」拍時尚大片　狂粉讚：妝容很高級

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▲▼韓藝瑟。（圖／翻攝allure.kr）

▲韓藝瑟畫上紅眼、紅腮紅與紅唇，搶眼的妝容搶盡目光焦點。（圖／翻攝allure.kr）

記者張妤瑄／台北報導

南韓女星韓藝瑟近期受邀為時尚雜誌《allure》拍攝封面大片，除了演繹最新一季的服裝外，最搶眼的莫過於她淨白的臉蛋上，畫上紅色眼線與大面積的紅色腮紅，頗有呼應鬼月的感覺，「中邪」感妝容，讓膚色超白的她，真的有一種變身鬼魅的氛圍！

▲▼韓藝瑟。（圖／翻攝allure.kr）

▲韓藝瑟皮膚白皙，一畫上紅色妝容，頓時有一種鬼魅既視感。（圖／翻攝allure.kr）

已經37歲的韓藝瑟，亮麗外表倒是10年如一日，一直都是「顏值能打」的女星，讓粉絲們由衷佩服，照片一出就有粉絲誇「怎麼不老的？我服了」、「超漂亮」、「這個妝好高級」，好評如潮。

▲▼韓藝瑟。（圖／翻攝allure.kr）

▲韓藝瑟難得常是如此特色的妝容，讓人看見不一樣。（圖／翻攝allure.kr）

不只臉蛋保養得超好，韓藝瑟的身材也是沒話說，單穿披肩露出側腰，零贅肉的光滑曲線，露出少女級好身材；穿上浪凡（LANVIN）單肩藍色洋裝，露出鎖骨、胸上的絕對領域，讓人一眼看到就迷上；套上Chloe黑色雪紡紗，閉眼的側顏，顯露出文靜溫柔的一面。

▲▼韓藝瑟。（圖／翻攝allure.kr）

▲▼韓藝瑟。（圖／翻攝allure.kr）

▲▼韓藝瑟。（圖／翻攝allure.kr）

▲韓藝瑟身材保養的超級好，露出少女級側腰，完全讓人羨慕啊！（圖／翻攝allure.kr）

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身為南韓知名芭比娃娃臉蛋的韓藝瑟，雖快要奔4，但歲月的痕跡一點都沒有在她身上留下痕跡啊～

▲▼韓藝瑟。（圖／翻攝allure.kr）

▲臉蛋、身材一等一，看得出來韓藝瑟將奔4了嗎？（圖／翻攝allure.kr）

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