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歐陽娜娜撥開齊瀏海　網公認「臉蛋真的小」變身絕美少女

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▲▼ 。（圖／翻攝歐陽娜娜工作室微博）

▲歐陽娜娜前段時間頗常以妹妹頭齊瀏海現身。（圖／翻攝歐陽娜娜工作室微博）

記者張妤瑄／台北報導

歐陽娜娜日前出席時尚活動，難得穿上黑色細肩帶背心，搭配miu miu闊腿褲與CONVERSE帆布鞋，展現19歲妹子的青春個性。不只如此，還把前陣子常常放下的妹妹頭齊瀏海撥開，中分髮型讓網友公認「絕美少女」、「太好看了，真的」，還有人因此注意到娜娜極小的臉蛋，留言充滿羨慕嫉妒恨。

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▲近期出席時尚活動，娜娜把瀏海撥開，整個鵝蛋臉露出來，被誇臉蛋真的小。（圖／翻攝歐陽娜娜工作室微博）

其實歐陽娜娜也頗常用中分造型視人，只是此次出席活動穿著簡單隨興，很有女大生的青春個性，加上一頭看似隨意的波浪捲髮，更增添浪漫風情。自然到底的整體風格，讓網友們一看完照片就立馬墜入愛河，再度愛上這位19歲的妹子。

▲▼ 。（圖／翻攝歐陽娜娜工作室微博）

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▲歐陽娜娜難得穿得像標準女大生，黑色細肩帶背心配闊腿褲，很有個性風格。唯一不像女大生的亮點就是卡地亞（Cartier）珠寶了～（圖／翻攝歐陽娜娜工作室微博）

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但要學歐陽娜娜游刃有餘遊走在妹妹頭與中分頭之間，還是很考驗臉型，畢竟娜娜的確天生巴掌臉，怎樣的造型都能撐出高顏值，如果臉蛋不夠小，也許一秒變滷蛋。

▲▼ 。（圖／翻攝歐陽娜娜工作室微博）

▲想跟隨娜娜腳步改變成中分頭，要確認自己的臉蛋真的小再嘗試啊！（圖／翻攝歐陽娜娜工作室微博）

關鍵字：

歐陽娜娜, 娜娜, 瀏海
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