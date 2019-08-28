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限量「罌粟花與大麥」強勢回歸！晉升Jo Malone9月常態新香

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▲▼Jo Malone推出「罌粟花與大麥」。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲清新可人的罌粟花與大麥，即將在9/1上市。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每年夏末初秋Jo Malone 的9月常態香氛總是令人期待，今年推出清新如英國野玫瑰花香的『罌粟花與大麥』。這名字好像似曾相似，原來這就2018年3月限量《英倫田野》系列中最受歡迎的那一款。

▲▼Jo Malone推出「罌粟花與大麥」。（圖／記者曾怡嘉攝）

清新如英國野玫瑰花香

以英國田野間美麗繽紛的『罌粟花』為主角，結合優雅紫羅蘭交織著多汁黑醋栗的果香，散發優雅的花香初調；並透過野生玫瑰的清新，完美襯托出罌粟花活力充沛的生命力；最後在麥麩與柔軟的大麥懷抱中，點綴白麝香，增添柔美氣息，揭開一場夏末秋初的豐收盛宴。

▲▼Jo Malone推出「罌粟花與大麥」。（圖／記者曾怡嘉攝）

罌粟花 香氛糅合三種不同姿態

白天明亮清新
「罌粟花與大麥」搭配「忍冬與印蒿」，帶有蜂蜜奶香味的忍冬，點綴著印蒿的甜美果香，為清新的罌粟花與溫暖的大麥增添一抹陽光氣息，給人明亮燦爛的感受。

夜晚溫暖誘人
「罌粟花與大麥」搭配「沒藥與零陵香」，性感馥郁的沒藥與令人著迷的零陵香，為清新柔和花香增添奢華溫暖的誘人香氣。

周末愉悅自在
「罌粟花與大麥」搭配「鼠尾草與海鹽」，鼠尾草純樸的木本香與令人精神愉悅的海鹽，為多彩玫瑰花香帶來奔放自在的大自然氣息。

▲▼Jo Malone推出「罌粟花與大麥」。（圖／記者曾怡嘉攝）

期間限定活動

凡購買任一罌粟花與大麥系列商品，即可獲得香氛糅合組，並享有粉嫩罌粟花限量包裝服務。更可獲得噴上古龍水的粉嫩罌粟花飾，可當手環、頸鍊、髮帶，或是繫在隨身包包當裝飾，隨身攜帶美好氣息。

罌粟花與大麥 古龍水 30ml / 2,470元、100ml /4,950元
罌粟花與大麥 沐浴凝膠 250ml，1,690元
 

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關鍵字：

jo malone, 香水
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