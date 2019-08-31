健身看不到效果？初學者最容易犯的5大迷思：越累≠越有效

▲為了追求緊實線條，越來越多女孩開始健身。(圖／翻攝IG@3.48kg)

編輯／Amanda

現在的女孩除了追求纖細身材，還嚮往人魚線、蜜桃臀等緊實有線條的好身形，越來越多人除了減肥，更開始接觸重訓健身。但你是不是也在疑惑「怎麼好像沒什麼成果？」「練好一陣子了，身體感覺還是不熟悉？」有可能是你也犯了健身初學者最常見的5大迷思，來看看你中了哪些？快點改起來吧！

▲短時間高強度的重訓組合搭配有氧運動更有效。(圖／翻攝IG@twinkle_sunny7)



迷思1：運動時間越久，越快瘦？

其實好的減肥運動不只是在運動當下幫助燃燒熱量，在運動後的幾天內也能持續幫助提高新陳代謝。整體來說，重量訓練+有氧運動是減脂塑形的最好方式，用短時間、高強度的重量訓練組合，搭配一定時間的有氧運動，更有助於達成並維持低體脂率。

迷思2：越累越有效？

千萬別拿運動員或專業健身者的訓練方式來和自己比，他們的訓練成果雖然讓人很羨慕，但那也是從基礎一步步往上累積而成的，他們所做的訓練菜單並不適合只是追求健康減脂的我們。

一般大眾反而要留意避免過度訓練，在做動作時，做到最後一下都應該要能保持姿勢正確，而不是需要用作弊的姿勢來完成，甚至要感覺還可以做多做1、2下，這樣的訓練強度才是正確的。讓身體保留一些能量，接下來的訓練也會更順利。

▲剛開始健身至少隔一天，讓身體有時間休息恢復。(圖／翻攝IG@babebani)



迷思3：每天都要做訓練？

身體主要的修復和改變是發生在休息的時候，如果身體狀況、生活作息無法配合高強度的訓練，就很難產生好的成果。因此，若是剛開始接觸健身，盡量不要連續兩天都進行重訓，建議至少隔一天再訓練，讓身體有時間恢復，直到適應了訓練內容，恢復狀況良好的時候再提高次數和頻率。

迷思4：動作越難越好？

有一些高難度的動作，像是槓鈴、啞鈴過頭深蹲等，或許看起來很厲害，感覺很有效，但如果身體還無法負荷這種訓練，在達到效果之前，光是正確的執行都做不到，又哪來效果可言，還可能會受傷。真正的有效訓練是在可以正確做出動作的前提下開始，因此一開始建議先專注在一些基本的訓練上，像是深蹲、臥推等動作，對大多數人而言可能是最適當又有效的選擇。

▲如果碰到精神不好、比較疲勞時，先暫停一天讓身體能充份休息。(圖／翻攝IG@3.48kg)



迷思5：就算疲勞也要堅持？

每個人總是會有精神不好、覺得疲勞的時候，若是碰到這樣的狀況還硬著頭皮去健身，就算運動照做，各方面表現都會不好，也會使效果大打折扣。這種時候你需要的是放鬆，為身體補充足夠營養，洗個熱水澡，讓自己充份放鬆、休息，再好好睡一覺，讓疲累的身體充份恢復。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App