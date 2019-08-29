不只可愛還有蜂蜜味！小熊維尼限量聯名彩妝　只在「這裡」獨賣

▲泰國彩妝品牌與迪士尼連手推出小熊維尼限量彩妝系列。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

憑著平價好用，又禁得起泰國酷夏考驗的持妝效果，像是4U2a、KARMART等泰國彩妝品牌，近幾年來在網上備受關注，人氣也越來越高，而最近又有一泰國彩妝來勢洶洶。

泰國著名彩妝品牌KARMART旗下副牌Baby Bright與迪士尼再度聯手，打造小熊維尼英倫風系列彩妝，共推出2款唇彩、腮紅棒和美唇油等4項限量品。每款商品都注入了滿滿小熊維尼最愛的蜂蜜，不僅帶有香甜蜂蜜味，上妝同時更滋養，配上質感霧金描邊、細緻柔和的手繪線條的濃濃英倫風包裝設計，可愛到不行，讓人想全部打包帶回家！

▲Baby Bright x 小熊維尼 氣墊腮紅棒，共2色，NT$269。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



不同於一般粉狀腮紅的乾澀，添加了蜂蜜滋潤的小熊維尼腮紅棒粉質細緻，輕輕一拍就服貼顯色，帶出自然的霧面絲絨妝感，且輕便好攜帶的棒狀設計，附加氣墊海綿頭，不用帶刷具、不沾手，隨時都能輕鬆添加好氣色。台灣共引進#01杏桃紅和#03蜜桃粉兩色。

▲Baby Bright x 小熊維尼 滋潤唇彩筆，共2色，NT$239。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



質感霧金色倫敦大笨鐘造型包裝內裝的是唇刷、水潤唇膏二合一的雙頭唇彩筆。運用全新配方打造出類唇蜜感的滋潤型唇膏，可直接用唇膏上色，也可以筆刷勾勒完美唇形，透潤美唇一筆搞定。台灣共引進#01勃艮第玫瑰和#02陽光珊瑚橘兩色。

▲Baby Bright x 小熊維尼 飽和色唇膏，共2色，NT$269。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



添加蜂蜜萃取的兩色唇膏，長時間帶妝也保濕不乾澀不顯紋，質地猶如乳霜般滑順好上色，飽和發色還帶有絲緞光澤感，薄擦、厚擦都OK，加上吸睛的迷你英式電話亭包裝，實用又可愛！台灣共引進#02倫敦磚紅和#03石榴紅兩色。

▲Baby Bright x 小熊維尼 美唇滋養油，NT$269。（圖／品牌提供）



猶如蜂蜜罐一般的美唇滋養油富含蜂蜜萃取，帶有濃濃蜂蜜香味，可使唇部柔軟潤澤，讓雙唇持續水嫩不乾裂。

全系列即日起於康是美獨家限量販售，維尼熊粉絲們快去搶，這次沒搶到，就只能飲恨飛去泰國買了！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App