一條抵多罐！油田女眼霜豪擦全臉　一覺醒來油光大減超爽

▲PS美美妍電眼修修發光全效眼霜上全臉後，保濕度提升，皮膚有光澤，吸收很快。（圖／條紋馬提供）

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俗話常說「女人的衣櫃，永遠少一件衣服」，但其實除了衣服以外，保養品也永遠買不夠，常常用了A牌超喜歡，看到B牌又想買。最近不論是FB還是IG上，都可以看到PS美美妍電眼修修發光全效眼霜的分享，奇怪了～這些社群網站是能感應嗎？知道我該好好保養正在衰老的眼周嗎？

由於我的膚質比較敏感，又是混合偏油型，所以每次選擇保養品的時候都很傷腦筋，部落客推薦的好物，不見得適合；就連靠櫃適用在手上，和買回家真正擦到臉上的感覺都不同，吸收度也不一樣。因為沒戴隱形眼鏡，平常也不太揉眼睛，加上本人膠原蛋白豐富，總覺得魚尾紋之類的東西大概還要再過了10年才會上門，所以即使曾經買過知名專櫃B牌的眼霜，也是有一搭沒一搭的使用。某天在偶然的機會下，踏上了電眼修修之旅，連用3天，天天都有驚喜！

電眼修修發光全效眼霜很大一條有30ml，和一般眼霜相比算是大容量；質地有點偏水乳液，非常好推開，不會有快把細紋拉扯出來的感覺，而且淡淡的花香味恰到好處。

▲質地有點像水乳液，很好推開。（圖／條紋馬提供）

另外，這支眼霜很厲害的是主打「全臉都可以用」，但是坦白說，這支眼霜我使用第一次的時候並不喜歡，感覺用起來黏黏的，後來才發現，原來是「組合」的關係。因為在使用眼霜之前，我先用了A牌的化妝水和E牌的精華液，結果最後把眼霜當面霜擦後，整張臉感覺呼吸不到空氣。

第二次使用的時候是在睡前，這次抱著實驗的精神只擦眼霜，而且是「擦全臉」。讓我很意外的是，吸收很快，輕拍個幾下就完全吸收，肌膚感覺相當清爽。

隔天醒來我簡直跟發現新大陸一樣喜悅，因為原本一早會油光到可以煎荷包蛋的T字，出油量居然大大降低，雖然不是完全無油，但明顯減少許多，這代表保濕度讓我撐過一整晚。也因為前2次的經驗，後來在使用電眼修修的時候，白天最多上一層保濕化妝水，晚上則單擦，根本是油田肌福星，也是懶人法寶啊！

▲這支眼霜全臉都可塗，限時限量買1送3史上最優惠。（圖／取自Her 和她)

★甩開油田妹封號，懶人一條搞定也美美



