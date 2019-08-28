fb ig video ETtoday search mobile

荷蘭網紅IG曬「美照VS真實面」比對圖　各種崩壞網友看完超認同

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@rianne.meijer

女孩們為了在社群媒體上PO出美照，從上百張照片中只挑一張也不足為奇，一張成功的美照背後往往伴隨的是許多醜態百出的失敗品，一名荷蘭時尚部落客Rianne Meijer便在她的Instagram中PO出了一系列「美照VS真實面」的對比圖，真實樣貌毫不修飾，笑翻一票網友：「根本和我一樣」、「太真實了」！

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

Rianne Meijer時常在Instagram上分享自己的生活，勻稱五官、好看的輪廓線條，一頭金棕中長髮，有種放浪不羈的隨性感，在成堆的美照當中也掩蓋不了她幽默風趣的性格，總是三不五時就出現一些搞笑的照片，素顏、扮醜樣樣來，完全沒有偶像包袱，是個現代很罕見的十分「真實」的網紅。

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

以下就來看看她所PO出的「美照VS真實面」圖集吧～

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

拍攝美照最重要的一點就是「天時、地利、人和」，當天時地利之時，本人更要努力扮演美麗的少女，就算是把身體伸出窗外，很可怕也不能面目猙獰；街拍時迎面強風，也要做好表情控管！

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

像這種面對陽光拍的照片，只有閉眼睛才能好好擺pose，如果眼睛一張開就原形畢露了。

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

漂亮的網美們吃東西也不是時時刻刻都好看的。

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

即使是健身有成，拍照時也要抬頭挺胸、縮小腹，下一秒馬上放鬆駝背、肚子擠出小肉肉，這都是非常正常的！

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

只要一個光線、角度不對，小心唯美夕陽剪影照變成失焦殘影照。

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

會心一笑的同時，許多網友也因為這些貼文而去認真反思，太多年輕人受社群的耳濡目染，看著眾多擁有完美表象的網紅、明星，而嚮往追求這不存在的「完美」，這些網路上的女神並不是真的「神」，大家都只是有血有肉的一般人，網友們也說：「謝謝你願意呈現真實的自己」，希望有更多人也能有自信面對真實的自己。

▲美照真實面。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

網紅, 網美, Rianne Meijer
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

日本網友五個月瘦出六塊肌！超狂「4分鐘間歇運動」吸上萬人朝聖

第1名不意外！談戀愛習慣擺爛，要你主動提分手的星座TOP3

戀愛就變「傻」的3大星座女！處女精明全消失、金牛付出無止境

韓流女神撞衫慘劇！尹恩惠象腿讓人驚呆　秀智、潤娥顏值體態一等一 管他撞不撞包！　李晶晶、蔡依林背回LV Speedy 小紅書網紅一年瘦了20公斤！分享減肥「停滯期」突破方法 歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看 IU《德魯納酒店》換裝秀　「高級感絲質睡衣」竟2000元有找 初次約會怕冷場？這6個超實用聊天話題　學起來就不出錯！ 短髮控快看！日妞都在瘋「比留川游頭」俐落又有氣勢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面