荷蘭網紅IG曬「美照VS真實面」比對圖　各種崩壞網友看完超認同

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@rianne.meijer

女孩們為了在社群媒體上PO出美照，從上百張照片中只挑一張也不足為奇，一張成功的美照背後往往伴隨的是許多醜態百出的失敗品，一名荷蘭時尚部落客Rianne Meijer便在她的Instagram中PO出了一系列「美照VS真實面」的對比圖，真實樣貌毫不修飾，笑翻一票網友：「根本和我一樣」、「太真實了」！

Rianne Meijer時常在Instagram上分享自己的生活，勻稱五官、好看的輪廓線條，一頭金棕中長髮，有種放浪不羈的隨性感，在成堆的美照當中也掩蓋不了她幽默風趣的性格，總是三不五時就出現一些搞笑的照片，素顏、扮醜樣樣來，完全沒有偶像包袱，是個現代很罕見的十分「真實」的網紅。

以下就來看看她所PO出的「美照VS真實面」圖集吧～

在 Instagram 查看這則貼文 RIANNE MEIJER（@rianne.meijer）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 24 日 上午 10:14 張貼

拍攝美照最重要的一點就是「天時、地利、人和」，當天時地利之時，本人更要努力扮演美麗的少女，就算是把身體伸出窗外，很可怕也不能面目猙獰；街拍時迎面強風，也要做好表情控管！

像這種面對陽光拍的照片，只有閉眼睛才能好好擺pose，如果眼睛一張開就原形畢露了。

漂亮的網美們吃東西也不是時時刻刻都好看的。

在 Instagram 查看這則貼文 RIANNE MEIJER（@rianne.meijer）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 3 日 上午 9:10 張貼

即使是健身有成，拍照時也要抬頭挺胸、縮小腹，下一秒馬上放鬆駝背、肚子擠出小肉肉，這都是非常正常的！

只要一個光線、角度不對，小心唯美夕陽剪影照變成失焦殘影照。

會心一笑的同時，許多網友也因為這些貼文而去認真反思，太多年輕人受社群的耳濡目染，看著眾多擁有完美表象的網紅、明星，而嚮往追求這不存在的「完美」，這些網路上的女神並不是真的「神」，大家都只是有血有肉的一般人，網友們也說：「謝謝你願意呈現真實的自己」，希望有更多人也能有自信面對真實的自己。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App