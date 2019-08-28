《福里安花神》2019全新菜單！波士頓龍蝦義大利麵、頂級肋眼牛排一定要搶先吃到

2017年進駐台灣的世界最美咖啡廳《Florian福里安花神餐廳》，以義大利直送作為特色，不論咖啡甜點、義式菜色、裝潢擺設都和威尼斯本店息息相關，不僅保有高雅悠閒氣息，更能感受到彷彿置身威尼斯一般的愜意舒適！而不定期推出新菜色的福里安花神餐廳也在最近公布2019年最新菜單，除了保留微加調整的經典暢銷菜色外，70%以上都是全新菜色！還推出超值套餐讓客人有更多選擇，今年開始午餐、下午茶、晚餐都和姐妹另一半約福里安花神啦！

世界最美咖啡廳「福里安花神」

在 Instagram 查看這則貼文 Sofia Buteeva（@sofibute）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 11 日 上午 6:39 張貼

位於威尼斯聖馬可廣場的福里安花神幾乎可以說是威尼斯的重要地標，全世界的旅客都會慕名而來，這裡可是18世紀當時第一個接受女性客人的咖啡館，超多政商名流、藝術家、貴族都喜歡來這裡！更有人打趣從時尚大事、街坊八卦到國際正事都能在福里安花神裡聽到，福里安花神不僅是重要的藝術地標，更見證了這個世界300年來的轉變。

而2017年福里安花神進駐台北，讓粉絲們不用飛到義大利也能享受道地義式風情！

2019年新菜單公布！







福里安花神的特色就是義大利直送，整間店的菜色橫跨北中南義大利，包括北義大利的奶油香料理、中義大利的農村式肉品以及南義大利的鮮甜海產。

2019年的新菜單高達70%都是從未見過的菜色，包括開胃菜、義大利麵／燉飯、主菜，推薦幾道福里安花神新菜單必點料理！

「濕式熟成薄切和牛佐水牛起司」





將和牛用粗鹽、黑糖、迷迭香及各式香料醃製，再佐以用青醬調味的濕式熟成薄切和牛，不忘放上清爽的水牛起司，柔順味道讓人食慾大開！

「波隆那肉醬手工寬扁麵」





波隆那肉醬手工寬扁麵聽起來很常見，不過在福里安花神卻是讓人再再驚艷的特殊好味道！採用牛肉、豬肉以三比一的比例製作肉醬，雞蛋寬扁麵更是福里安花神全部手工自製，選用較黃的雞蛋揉製而成，並以疊放切的切麵方式處理，超下功夫呀！最後再撒上現刨的帕瑪森起司，濃郁的口感讓人大讚這才是道地義大利麵！

「松露燉飯」





松露燉飯則是用正統保留米心的義式燉飯口感，上桌前現刨數片義大利進口新鮮松露，並點綴以自製風乾番茄，入口滑順且在口中滿溢香氣。

「頂級肋眼牛排14oz」





香煎肋眼牛排淋上奶油後充滿香氣，外皮焦香內在卻依然柔嫩但又不帶血水，多汁鮮甜的口感簡直是享受！

「鮮活波士頓龍蝦義大利麵」





整份新菜單絕對忽視不了的就是這隻「鮮活波士頓龍蝦義大利麵」！保留龍蝦頭尾，現點現處理的新鮮龍蝦義大利麵吃進嘴裡就是滿滿「蝦」味，感覺秒飛到南義了啦！

超值組合套餐





除了新菜單，福里安花神貼心考慮到大家的選擇困難，因此特別推出3種「超值組合套餐」！3種套餐都包括每日例湯、甜點和飲品，另外再依不同價格選擇要「一道開胃菜、一道義大利麵／燉飯」、「一道開胃菜、一道主菜」或者是「一道開胃菜、一道義大利麵／燉飯和一道主菜」，每樣都想吃就選超值組合套餐吧！

『3限』雙人分享套餐





除了超值組合套餐之外，福里安花神也推出限時銷售到9月1日，每日晚餐限量的「3限」雙人套餐！選擇「頂級肋眼牛排14 oz」或是「鮮活波士頓龍蝦義大利麵」，接著再從配菜中5道選3道，最後搭配義式經典咖啡或茶飲品。原價將近$2,600，限時限量只販售$1,980！有哪位朋友還沒過七夕嗎？請快通知男朋友補訂一下位囉！

新菜單已經夠讓人興奮，竟然還有超值套餐，以後姐妹聚會也不怕選不定要吃什麼，這麼多搭配怎麼樣都超美味！最重要的是不用飛出國就能品嚐北中南義大利的美妙滋味，還能從中午一路下午茶吃到晚上，選福里安花神絕對沒錯！

Florian福里安花神餐廳

■地址：

台北新光三越A9館2樓｜台北市信義區松壽路9號2樓｜02-2345-1720

台中新光三越中港店2樓｜台中市西屯區台灣大道三段301號2F｜04-2259-7720

文／柯夢波丹 圖／福里安花神、LEAH LEE

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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