《德魯納酒店》滿月社長華麗配件超平價！4款「復古耳飾」全都千元有找

▲《德魯納酒店》宛如滿月社長IU的華麗變裝秀，劇中耳環卻意外平價。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓劇《德魯納酒店》熱播，不僅戲紅人紅，連帶劇中滿月社長IU誇張的造型也成為吸睛話題，每每亮相總是能驚艷粉絲。然而更令人意外的是，張滿月佩戴的華麗耳飾絕非名牌，而是出自南韓品牌，親民價格台幣千元有找。

來自南韓的飾品品牌GETMEBLING，在目前《德魯納酒店》播出的集數中，就已經多次出現，高人氣成為韓妞們的最愛。整體造型華麗之餘，也使用了復古靈感設計，所以旗下飾品擁有獨特魅力，然而價格都十分親民。

▲滿月社長佩戴黑色寶石耳環氣場強大，NT$670。（圖／翻攝自IG@getmebling、產品官網）

第3集中滿月社長穿著透膚蕾絲內搭，耳上佩戴耀眼的黑色寶石耳環，下方還點綴了三顆水滴造型墜飾，完美散發強大氣場，令人目不暇接，這款耳飾就出自GETMEBLING。

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▲玫紅色的復古寶石耳環NT$950；金色立體耳飾 NT$900。（圖／翻攝自IG@getmebling、產品官網）

另外，滿月社長在第11集中佩戴了玫紅色的復古寶石耳環，誇張的方型款式搭配背後細膩的金線勾勒出典雅品味。想要小清新風格的女孩們，也可以考慮使用金色透明立體材質設計的耳飾，同樣在11集中出現，IU穿著粉嫩碎花上衣，畫上玫粉色妝容可愛許多，再配戴同款耳飾，除了金色還有墨綠色，打造時尚復古感。

▲三錬垂墜式耳環散發滿月的柔美氣質，NT$720。（圖／翻攝自IG@hei_jewelry）

同樣來自南韓的Hei 設計師飾品品牌，也是《德魯納酒店》中曝光的單品，IU穿著仙氣白色西裝，佩戴三錬垂墜式耳環，細長造型更顯氣質，時而交錯時而散落的設計，連上班族也能日常佩戴。

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