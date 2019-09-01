明星夫妻的婚戒是這些品牌！周迅的質感香奈兒比想像中好入手

今天來看看，從劉詩詩、趙又廷、周迅到徐若瑄這一干大牌明星是如何來向另一半示愛，看了這麼多案例，想想買「對戒」，似乎是個不錯的好辦法，裡頭所寄予的都是兩人對愛情與生活的美好想像。然而既然成為不了他們，我們至少可以參考他們所選的珠寶品牌。

Chaumet



趙又廷 & 高圓圓

▲（圖／Pinterest）



曾說過「三生三世都要娶高圓圓」的趙又廷，結婚差不多五年多的兩人，即便各自忙事業、聚少離多，但感情依舊如膠似漆，當初兩人的對戒品牌是來自法國皇室御用珠寶商Chaumet，選擇的款式則是「Plume」系列中的「Les Eternelles Rubans」對戒，外觀雖簡單、看起來是一只素圈戒指，但在指環內卻低調鑲有一顆鑽石，也象徵著兩人將愛意藏在心中。

▲「Les Eternelles Rubans」系列，鉑金與玫瑰金鑲鑽對戒，價格店洽。（圖／Chaumet）

Tasaki

徐若瑄 & 李雲峰

▲（圖／Pinterest）

徐若瑄似乎相當青睞來自日本珍珠珠寶品牌Tasaki相當熱門的「Balance」系列，透過幾何金屬線條，鑲嵌鑽石與珍珠，展現不同傳統對戒的時尚美感，在先前婚禮及歸寧宴的二度加持、曝光下，也讓這系列詢問度大增，也為品牌帶來不少年輕客群。



▲「Balance」系列，白K金鑲嵌珍珠及鑽石戒指，價格店洽。（圖／Tasaki）

Boucheron



林依晨 & 林于超

▲（圖／Epoch Times、Pinterest）

我們都知道，林依晨對於自家私生活向來是保密到家，就連當初與老公林于超訂終生也是低調來。本身就是法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）粉絲的晨神，不假品牌贊助，兩人直接去店上選了這對被戲稱為「好搭衣服」的經典「Quatre」對戒，雙色貴金屬鑲鑽，配上高精密陶瓷，一只約莫12萬台幣上下，依寬窄及鑽石克拉而定，設計低調、簡約，卻也相當有質感。



▲（左圖）「Quatre」系列，白K金、玫瑰金與白色高精密陶瓷鑲鑽戒指，約NT$ 133,000、（右圖）「Quatre」系列，白K金與黑色高精密陶瓷戒指，約NT$ 121,000。（圖／Boucheron）



Chanel



周迅 & 高聖遠

▲（圖／Kknews）

中國演藝界代表性演員周迅，早就是香奈兒（Chanel）合作已久的形象大使，還記得她與高聖遠當時在婚禮上，雙雙為彼此套上後，俏皮舉手模樣還真是可愛極了！至於對戒品牌，不用多想自然是香奈兒囉〜兩人選擇的是「Ultra」系列黑白陶瓷鑲鑽戒指，沒鑲鑽的，價格大致落在5萬上下較好入手，女戒若有鑲鑽的話則是要10萬起跳。

▲（左圖）「Ultra」系列，白K金黑色陶瓷，約NT$ 55,000、（右圖）「Ultra」系列，戒指、白K金白色陶瓷鑲鑽戒指，約NT$ 140,000。（圖／Chanel）

Bvlgari



舒淇 & 馮德倫

▲（圖／Bvlgari）

女神舒淇與馮德倫，兩人所選對戒是寶格麗（Bvlgari）相當具代表性的「Serpenti」18K白金戒，男款是未鑲鑽，新娘舒淇則選單圈鑲鑽款，蛇的蜿蜒纏繞及背後賦予的寓意，也象徵著緊緊圈繞兩人的幸福，直到永遠。



▲（左圖）「Serpenti」系列，白K金鑲鑽戒指，約NT$ 230,800、（右圖）「Serpenti」系列，白K金戒指，約NT$ 39,800。（圖／Bvlgari）

De Beers



劉詩詩 & 吳奇隆

▲（圖／De Beers）

因《步步驚心》結緣而走在一起的吳奇隆與劉詩詩，當時在峇里島的婚禮可謂世紀最注目，吳奇隆可說是寵妻魔人，曾說過：「缺什麼都可以，就是不能缺這個人！」霸氣的誓言與愛意，也巧思藏在他兩人的De Beers「Classic」對戒中，於戒環裡分別刻上取自吳奇隆和劉詩詩名字的諧音：576與644，專屬兩人之間愛情密碼，超級甜蜜〜

▲「DB Classic」系列，白K金鑲鑽對戒，價格店洽。（圖／De Beers）

Cindy Chao



安以軒 & 陳榮煉

▲（圖／安以軒微博）

女星安以軒嫁給百億CEO陳榮煉，一張兩人豎起大姆指的照片，清楚秀出一對由驚艷國際珠寶設計界的台灣設計師趙心綺（Cindy Chao）量身打造，用的不是大鑽戒，而是宛如緞帶纏繞的造型對戒，有點浪漫。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

安以軒：在對的人出現之前，等待都是值得的！安以軒給女孩的三個愛情勇氣

和舒淇一樣簡單隨興! 4個理由讓你重新考慮簡約婚禮的好

林依晨的幸福新註解！婚後人妻哲學：「做菜就好比人生，所有不期而遇都是一個美好的結果。」