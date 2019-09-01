fb ig video ETtoday search mobile

明星夫妻的婚戒是這些品牌！周迅的質感香奈兒比想像中好入手

> >

今天來看看，從劉詩詩、趙又廷、周迅到徐若瑄這一干大牌明星是如何來向另一半示愛，看了這麼多案例，想想買「對戒」，似乎是個不錯的好辦法，裡頭所寄予的都是兩人對愛情與生活的美好想像。然而既然成為不了他們，我們至少可以參考他們所選的珠寶品牌。

Chaumet

趙又廷 & 高圓圓

▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Pinterest）

曾說過「三生三世都要娶高圓圓」的趙又廷，結婚差不多五年多的兩人，即便各自忙事業、聚少離多，但感情依舊如膠似漆，當初兩人的對戒品牌是來自法國皇室御用珠寶商Chaumet，選擇的款式則是「Plume」系列中的「Les Eternelles Rubans」對戒，外觀雖簡單、看起來是一只素圈戒指，但在指環內卻低調鑲有一顆鑽石，也象徵著兩人將愛意藏在心中。

▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲「Les Eternelles Rubans」系列，鉑金與玫瑰金鑲鑽對戒，價格店洽。（圖／Chaumet）

Tasaki

徐若瑄 & 李雲峰

▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Pinterest）

徐若瑄似乎相當青睞來自日本珍珠珠寶品牌Tasaki相當熱門的「Balance」系列，透過幾何金屬線條，鑲嵌鑽石與珍珠，展現不同傳統對戒的時尚美感，在先前婚禮及歸寧宴的二度加持、曝光下，也讓這系列詢問度大增，也為品牌帶來不少年輕客群。
▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲「Balance」系列，白K金鑲嵌珍珠及鑽石戒指，價格店洽。（圖／Tasaki）

Boucheron

林依晨 & 林于超

▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Epoch Times、Pinterest）

我們都知道，林依晨對於自家私生活向來是保密到家，就連當初與老公林于超訂終生也是低調來。本身就是法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）粉絲的晨神，不假品牌贊助，兩人直接去店上選了這對被戲稱為「好搭衣服」的經典「Quatre」對戒，雙色貴金屬鑲鑽，配上高精密陶瓷，一只約莫12萬台幣上下，依寬窄及鑽石克拉而定，設計低調、簡約，卻也相當有質感。
▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲（左圖）「Quatre」系列，白K金、玫瑰金與白色高精密陶瓷鑲鑽戒指，約NT$ 133,000、（右圖）「Quatre」系列，白K金與黑色高精密陶瓷戒指，約NT$ 121,000。（圖／Boucheron）

Chanel

周迅 & 高聖遠

▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Kknews）

中國演藝界代表性演員周迅，早就是香奈兒（Chanel）合作已久的形象大使，還記得她與高聖遠當時在婚禮上，雙雙為彼此套上後，俏皮舉手模樣還真是可愛極了！至於對戒品牌，不用多想自然是香奈兒囉〜兩人選擇的是「Ultra」系列黑白陶瓷鑲鑽戒指，沒鑲鑽的，價格大致落在5萬上下較好入手，女戒若有鑲鑽的話則是要10萬起跳。

▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲（左圖）「Ultra」系列，白K金黑色陶瓷，約NT$ 55,000、（右圖）「Ultra」系列，戒指、白K金白色陶瓷鑲鑽戒指，約NT$ 140,000。（圖／Chanel）

Bvlgari

舒淇 & 馮德倫

▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Bvlgari）

女神舒淇與馮德倫，兩人所選對戒是寶格麗（Bvlgari）相當具代表性的「Serpenti」18K白金戒，男款是未鑲鑽，新娘舒淇則選單圈鑲鑽款，蛇的蜿蜒纏繞及背後賦予的寓意，也象徵著緊緊圈繞兩人的幸福，直到永遠。
▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲（左圖）「Serpenti」系列，白K金鑲鑽戒指，約NT$ 230,800、（右圖）「Serpenti」系列，白K金戒指，約NT$ 39,800。（圖／Bvlgari）

De Beers

劉詩詩 & 吳奇隆

▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／De Beers）

因《步步驚心》結緣而走在一起的吳奇隆與劉詩詩，當時在峇里島的婚禮可謂世紀最注目，吳奇隆可說是寵妻魔人，曾說過：「缺什麼都可以，就是不能缺這個人！」霸氣的誓言與愛意，也巧思藏在他兩人的De Beers「Classic」對戒中，於戒環裡分別刻上取自吳奇隆和劉詩詩名字的諧音：576與644，專屬兩人之間愛情密碼，超級甜蜜〜

▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲「DB Classic」系列，白K金鑲鑽對戒，價格店洽。（圖／De Beers）

Cindy Chao

安以軒 & 陳榮煉

▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／安以軒微博）

女星安以軒嫁給百億CEO陳榮煉，一張兩人豎起大姆指的照片，清楚秀出一對由驚艷國際珠寶設計界的台灣設計師趙心綺（Cindy Chao）量身打造，用的不是大鑽戒，而是宛如緞帶纏繞的造型對戒，有點浪漫。

▲▼ 用對戒向另一半示愛！周迅、趙又廷、劉詩詩的婚戒原來是「這些」品牌（圖／Bella儂儂提供）

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

安以軒：在對的人出現之前，等待都是值得的！安以軒給女孩的三個愛情勇氣
和舒淇一樣簡單隨興! 4個理由讓你重新考慮簡約婚禮的好
林依晨的幸福新註解！婚後人妻哲學：「做菜就好比人生，所有不期而遇都是一個美好的結果。」

關鍵字：

對戒, 戒指, 情侶, 浪漫, 藝人婚戒
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

賈靜雯戴粉紅鑽洩入圍金鐘心情　備戰袍扮公主給女兒看

星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

Angelababy廣告花絮照曝光！深V禮服秀身材「比精修圖還美」

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

史努比 x肌研復古又可愛　讓妳邊保養邊看漫畫

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

ET Fashion

推薦閱讀

曖昧期必讀！男生「不喜歡妳」的4個表現　大方身體接觸最危險

迪士尼首座「漫威主題樂園」2020年開幕　置身瓦干達戰場、參觀復仇者總部

韓妞Youtuber實測IU「緊急」減肥食譜　3天減3公斤、消水腫有感更上鏡

韓流女神撞衫慘劇！尹恩惠象腿讓人驚呆　秀智、潤娥顏值體態一等一 受夠眼下卡紋？2招遮瑕小撇步學起來　擺脫厚重卡粉還更持妝 水象星座向你表白的前兆！天蠍明確主動　不喜歡失敗 荷蘭網紅IG曬「美照VS真實面」比對圖　各種崩壞網友看完超認同 另一半就是妳的止痛藥　研究指出：牽手能降低疼痛、增加親密感 威尼斯／史嘉蕾喬韓森巨星光芒盡失　紅禮服隱沒在紅毯中，只剩腿 蔡依林套長版帽T也能玩火辣　「手動」撩衣直逼大腿跟

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面