李冰冰分享遮陽必備5樣單品　最狂「防曬術」網友敲碗要團購

炎炎夏日，到底怎麼做才是最完整的防曬呢？各大品牌的陽傘，專櫃開架的防曬，就是要好好保護你，不讓你黑！而最會防曬的應該就是女明星啦！李冰冰在小紅書分享自己的終極防曬大法，先從遮蔽陽光，到使用防曬產品，真的超級到位，網友們大喊要揪團購！

物理性防曬

1. 遮蔽







想要不被曬黑，第一步絕對是要多穿遮蔽的衣物，戴帽子、撐陽傘，而且不論男女老少，防曬觀念必須要從小做起，直接阻隔紫外線對肌膚的傷害，才是最直接最有效的方法。

2.避免曝曬

另外，除了從自己的衣物之外，如果遇到大太陽時，盡量避免在太陽底下曝曬太久，紫外線除了會讓你變黑之外，更容易引起很多肌膚老化問題，皮膚乾燥、細紋，甚至是皮膚病變，所以當完陽光男孩、女孩之後，趕快躲回室內吧！

李冰冰終極防曬大法

1. 帽子、墨鏡、防曬巾、手套、袖套

李冰冰在小紅書分享自己的防曬步驟，第一步就是從遮蔽開始，準備了有大帽簷的帽子，墨鏡絕對是必備，另外臉的下半部也使用專門的防曬巾，直接遮到脖子的部位，實在太強大。

而女明星除了臉部之外，手臂的防曬也是必需做好做滿，因此她會帶上防曬手套和袖套，雙重保護，而在挑選這些產品時，可以注意一下使用的材質是否有抗uv的係數，防曬效果更好喔！



2. 一噴一抹

李冰冰也分享自己使用的防曬產品，通常會依照自己要去的地點場合來決定，海邊玩水時就使用抗水抗汗效果好一點的，如果只是一般室內，就可以用質地稍微水潤輕薄一點的產品。

當然啦，最重要的是，防曬產品也是需要仔細卸掉的喔！如果洗完澡發現，肌膚上的水珠一顆一顆的停留在肌膚上，表示防曬還殘留在肌膚上，要徹底清潔讓肌膚好好呼吸。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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