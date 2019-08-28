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Angelababy廣告花絮照曝光！蒼翠綠深V禮服秀身材「比精修圖還美」

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▲楊穎Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸女星Angelababy（楊穎）最新代言花絮照曝光，引起網友熱議。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）高顏值總是成為話題焦點，工作滿檔的她近日又接下新代言，隨後釋出一組拍攝廣告的後台圖，畫面中Angelababy穿著罕見的蒼翠綠禮服出鏡，深V設計呈現撩人曲線，一舉一動都令人著迷。

▲楊穎Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲楊穎Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲楊穎Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲楊穎Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲NORA REVE蒼翠綠禮服罕見配色超難駕馭，Angelababy依舊美翻。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

Angelababy經歷結婚生子，依舊散發女神氣質，近日身兼雪花秀代言人的她拍攝最新廣告，公開了一系列後台花絮照。Angelababy選擇NORA REVE蒼翠綠禮服，搭配一頭浪漫的長捲髮，妝容清淡素雅，演繹最擅長的公主風格。畫面中她白皙肌膚和禮服獨特配色搭配得十分完美，深V設計以及百褶剪裁，撩人身材也呼之欲出，呈現出大方奢華的美感，隨即獲得網友一片好評，「公主風還是最美」、「顏值一直驚人。」

▲楊穎Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲楊穎Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲楊穎Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲日前Angelababy出席活動，精修圖和生圖的對比引起討論。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

然而Angelababy不光是精修圖美到窒息，日前她穿著一襲MONIQUE LHUILLIER深藍色絲絨禮服現身活動現場，禮服平口以及黑色緞帶設計打造出仙氣美感，綁起公主頭溫柔許多。

隨後，未修圖的生圖也一併公開，照樣以高顏值登上微博熱搜。在網友鏡頭之下，Angelababy提起禮服走出電梯，四肢十分顯瘦，深邃五官和公主氣息脫穎而出，連生圖都可以美到令人窒息。

▲楊穎Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲楊穎Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲楊穎Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

Angelababy被捕捉到未修圖的生圖，散發女神氣質比精修圖還美。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

Angelababy, 楊穎, 雪花秀, 廣告, NORA REVE, MONIQUE LHUILLIER, 蒼翠綠禮服
fashion.net

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