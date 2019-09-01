夏日最輕鬆的顯瘦穿搭　「長裙造型」肉肉全遮，修身又時髦

夏天穿搭最在意的不外乎就是流行感與顯瘦度了！流行的單品可以跟著趨勢挑選相對容易許多，但想要同時擁有顯瘦效果的話就要慎選單品了。下身的身形是許多女生的共同困擾，想遮掩住不滿意的大腿線條的話最簡單的方式就是以裙裝穿搭。

然而不只是利用裙裝的高屏蔽度與長度來遮蓋住腿部，裙子的材質與款式設計也是能夠穿搭出纖細感的重點。想在夏日以長裙展演時髦與修身兼具的衣著感，筆記以下挑選及穿搭重點就可以更輕鬆的挑對適合自己身形的裙裝。

上身看起來完全沒有肉肉的感覺時，裙類單品著裝的重點就是將上衣紮進腰間。利用有優勢的腰部線條來展現纖細感，而長裙可以選擇腰間有打摺的單品來讓下身的份量感轉嫁給摺線設計；或利用下擺有著魚尾效果的拼接款式，讓視覺重點再往下延伸，就可以讓下身的比例再往下拉長，有效調節出理想的身形比例。





除了善用上身瘦感的線條，將份量感擺放於下身處也是讓整體達到顯瘦效果的重要訣竅。避免選擇太過輕薄材質的裙裝以免原先的身形暴露缺點，應該利用磅數較高的面料來讓下身的線條感讓裙裝的輪廓來控制。建議可以選擇有排釦設計的款式，利用細節的點綴來模糊較為寬大的腿型線條。

運用豐富的印花花色於下身就能成功讓人忽視掉不理想的腿型。同樣運用將上衣紮起的方式打造出腰身，就算不明顯也沒關係，稍微可以看的見身材的凹凸變化都是顯瘦的小秘訣。值得注意的是，若是雪紡材質最好要是雙層的設計，或是較為硬挺的百褶款式，利用繁複的花色來營造顯瘦感之餘，也要避免太輕盈的面料來暴露裙裝下的弱點身形。

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