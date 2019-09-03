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超萬用！日妞教你用白T搭出涼感滿分穿搭，懶癌女孩必備

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▲白Tee造型。（圖／FACY 提供）

高溫難耐的天氣下，就會讓人開始想以舒適簡單的風格為主。而「白 Tee」正式簡約衣著的不二選擇。白色調不僅能讓造型擁有涼感的視覺印象，透過簡化的搭配巧思，就能讓連結出清爽感十足的服裝印象。

▲白Tee造型。（圖／FACY 提供）

素雅的白 Tee 能讓造型自由表現想呈現出來的面貌，本季也想輕鬆穿搭出不造作的時髦印象的話，就一起跟著日本女生從以下 5 種服裝風格參考，以裙裝與褲裝為白 Tee 加乘出與眾不同的衣著氣息。

白 Tee + 拼接裙

▲白Tee造型。（圖／FACY 提供）

▲白Tee造型。（圖／FACY 提供）

選擇白Tee+拼接裙的穿搭組合，使休閒風的 T-shirt 意外碰撞出令人為之一亮的造型火花。而拼接設計的裙身細節，讓純粹的搭配也能成功提升造型感，踏上矮跟涼鞋與手拿包便能傳達優雅的成熟大人味。

白Tee + 背心裙

▲白Tee造型。（圖／FACY 提供）

▲白Tee造型。（圖／FACY 提供）

將白 Tee 當作內搭使用，堆疊出層次豐富的裝扮表現，外搭細肩帶背心長裙結合透膚的雪紡材質，調合出一股輕甜的女孩感。除此之外，只要再融入草帽與藤編包就能演繹出遊好心情的度假 Look。

白 Tee + 牛仔褲

▲白Tee造型。（圖／FACY 提供）

▲白Tee造型。（圖／FACY 提供）

如果缺乏造型想法的話，推薦選擇白 Tee 就能立即解決你的穿搭煩惱，隨性混搭刷色牛仔褲，利用白加藍的清新配色加上球鞋與側背小包，打造率性無拘束的街頭樣貌。

白 Tee + 直筒褲

▲白Tee造型。（圖／FACY 提供）

▲白Tee造型。（圖／FACY 提供）

能與任何單品相匹配的白 Tee，百搭好駕馭的款式使搭配更簡易上手，當想呈現日系的慵懶氣質時，利用寬感的白 Tee 混合休閒直筒褲，一雙平底拖鞋展現簡約品味的迷人質感。

Photo : WEAR

Text : Layla

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