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小心別惹他們！脾氣差又愛生氣的4大星座　第一名是公認火爆王

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▲脾氣差星座。（圖／劇照）

編輯／Molly　圖／《德魯納酒店》劇照、IG@tvndrama.official

每個人都有自己的脾氣，有脾氣好的，當然也有脾氣差的，容易動怒、愛生氣，可能上一秒還有說有笑，下一秒他們卻突然發怒翻臉，尤其以下這4個星座脾氣可是又臭又硬，有個性火爆，一怒就爆衝的；也有忍到爆發，很可怕的。總之，遇到他們，小心點就是了。

▲別惹他們！脾氣差愛生氣的4大星座。（圖／劇照、翻攝IG）

Top 4：天蠍座
在12星座中可說是感情最強烈的天蠍座，很重感情，對於保護自己也很敏感，所以容易對人產生敵視情緒。而報復心強烈的他們，平常待人都是彬彬有禮，有耐心的，但若是被激怒了，容易失去理智，脾氣爆發起來可是讓人難以承受，尤其如果他們覺得被傷害了，不僅不會輕易原諒你，還會採取報復行動，算是不怒則已，一怒驚人的代表。

▲別惹他們！脾氣差愛生氣的4大星座。（圖／劇照、翻攝IG）

Top 3：獅子座
霸氣十足又愛面子的獅子座，脾氣上較易怒，但通常是對事不對人，看到看不慣、看不順眼的事就會展現獅吼功，他們的脾氣來得快去得也快，就是一瞬間的事，但如果在這時候跟他們槓上，讓他們下不了台，他們就容易失控。所以跟獅子座相處要謹記，他們吃軟不吃硬的。

▲別惹他們！脾氣差愛生氣的4大星座。（圖／劇照、翻攝IG）

Top 2：摩羯座
摩羯座脾氣其實滿差的，大多數人會覺得他們脾氣好，只是因為他們耐力很好，忍著沒發作而已。但就算忍耐度再高，都是有極限的，摩羯更是活在計畫表裡的人，要是事情沒按照自己預期中發展，就會感到渾身不舒服，這時候他們的忍耐度就會降低，這時最好離摩羯遠一點，免得撞上他們壞脾氣發作。

▲別惹他們！脾氣差愛生氣的4大星座。（圖／劇照、翻攝IG）

Top 1：牡羊座
說到牡羊座，應該很多人會立刻浮現「衝動」「急躁」等印象，屬於火象星座的牡羊，天生自帶衝動、好強和缺乏耐性等特質，加上直率、凡事不想太多就去做的個性，常常一不小心就爆衝，自己都控制不住情緒，離得近的人都會遭殃。這種時候最好離他們遠一點，等他們自己爆發完、冷靜好了，他們又會嬉皮笑臉來找你了。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 脾氣, 脾氣差, 壞脾氣, 生氣
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