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就算只有一雙帆布鞋　這樣搭10天都不會有重複感

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▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

「買鞋」應該是不少男性平時購物的一大樂趣吧！各式球鞋、皮鞋、涼鞋外，最常穿的莫過於那雙萬年不褪流行的帆布鞋。人腳一雙的帆布鞋其耐看的外型不會輕易受到流行趨勢或年代淘汰，不論是一般款 All star 款、1970 還是獨特的日本線，「利於搭配」即是它們共通的特色，也正是帆布鞋蔚為經典的原因。

怎麼搭都好看！10 套經典帆布鞋穿搭

▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

在穿搭應用上，帆布鞋不僅能套用在多數的休閒日常穿搭中，用於混搭正裝或是工裝也是毫無違和感。比起高筒帆布鞋，不挑腿型及比例的低筒帆布鞋或許穿搭性更加地廣。今次我們便整理了十套低筒帆布鞋穿搭示範，有興趣的讀者朋友不妨繼續往下瀏覽，從中挖掘不一樣的穿搭靈感吧！

帆布鞋＋條紋 TEE

▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

簡約的條紋 Tee 是夏日穿搭時的利器，挑選高彩度的條紋樣式，簡單一搭就很有造型感。建議條紋的顏色可以刻意與帆布鞋相互呼應，達到一致性的搭配感。

帆布鞋＋圖 TEE

▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

除了條紋樣式外，圖 TEE 更是夏日必備的單品。在版型上可以選擇略為落肩的款式，比起合身的版型，寬鬆的意象更顯時髦；下身簡單地搭件九分長的黑色直筒褲，再踩上一雙黑色帆布鞋做收尾，個性與休閒兼具的造型即刻完成。

▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

如果本身是喜歡 美式 Oversize 搭配的人，則可以多多利用“寬 X 寬”的穿搭法則，但建議褲管的部分還是盡量落在九分的高度，才不會顯得沒精神。

▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

不喜歡太過於一路寬到底的造型，則可以將圖 Tee 內紮進褲頭裡，再繫上腰帶，讓整體清爽、俐落之餘，又不失造型感。

帆布鞋＋連身工作服

▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

靈感枯竭時不妨選擇連身工作服，一套上就能給人強烈的工裝印象。工作服內可以搭上一件素 Tee，微微露出一部分手袖展現出清爽的層次感。面對較長的褲管，略捲起幾摺會讓整體看起來更加乾淨，再搭上 OG 款的帆布鞋，美式休閒的男子樣貌即刻營造。

帆布鞋＋襯衫

▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

沒有排扣襯衫來得正式的開領襯衫，是這個季節中最為合適的上身單品，V 字領內可以稍微透出一些層次內搭，下身則可以選擇九分褲，褲腳與帆布鞋間微露出一截襪款，展現出絕佳的好比例。

▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

到了秋天則可以換上長袖襯衫，略微寬大的版型，能更加展現出隨性不拘的風格。

帆布鞋＋西裝褲

▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

除了牛仔褲、卡其褲外，西裝褲也十分適合與帆布鞋一起穿搭！上下身可以採取 One-tone 的形式搭配，一致性的灰色調有著沈穩的都會氣息，比起意料中的皮鞋，選擇帆布鞋於日常中搭配，或許更加輕便許多。

▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

在上下身皆選用較純淨的色系時，可以挑選高彩度的帆布鞋來做細節點綴。

帆布鞋 Ｘ Outdoor 風格

▲帆布鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

說起 Outdoor 風格搭配的鞋款，多數人可能還是會以機能性的鞋履為主。但換成帆布鞋與戶外感的單品一起運用的話，反倒能呈現出 Urban Outdoor 的氣息。

Photo : WEAR

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